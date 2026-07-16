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NE MISLE SE PREDATI

Iran napao baze u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, pa poručio: Smrvit ćemo sve u regiji!

Piše Filip Sulimanec,
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Iran napao baze u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, pa poručio: Smrvit ćemo sve u regiji!
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Navode da su napadi izvedeni u znak odmazde za američke napade koji su prisilili na evakuaciju 121 djeteta oboljelog od raka u Ahvazu

Nastavlja se razmjena vatre između SAD i Irana. Nakon što je SAD noćas zasuo Iran bombama, Islamska Republika je odgovorila bombardiranjem američkih baza u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. 

 - U osmom valu operacije Nasr-2, pod kodnim nazivom "Ya Zainab Al-Kubra", raketama i bespilotnim letjelicama ciljali smo i uništili radar za rano upozoravanje PZO sustava C-RAM u zrakoplovnoj bazi Ali Al-Salem u Kuvajtu, a također smo ciljali i okupljalište američkih vojnika - objavila je Revolucionarna garda.

Vojska je dodala da su gađali i Patriote i Super Hawk radare. U poruci upućenoj jordanskom narodu, Garda je navela da su balističkim projektilima ciljale i uništile stajanku za smještaj američkih borbenih zrakoplova i novi američki zapovjedno-nadzorni centar u vrlo velikoj bazi u Al-Azraku u Jordanu". Navode da su napadi izvedeni u znak odmazde za američke napade koji su prisilili na evakuaciju 121 djeteta oboljelog od raka u Ahvazu, kao i za američke napade u ožujku u kojima je poginulo 168 djece u školi u Minabu.

Donald Trump je uveo blokadu iranskih luka dok god se Teheran ne vrati pregovorima i prestane s napadima na tankere u Hormuzu. Ali Akbar Velajati, bivši iranski ministar vanjskih poslova i savjetnik vrhovnog vođe, izjavio je za iransku državnu televiziju da Hormuški tjesnac pripada Iranu.

SVE GORA SITUACIJA SAD napao Iran. Teheran: Ne zanimaju nas pregovori. Fokusirani smo na obranu
SAD napao Iran. Teheran: Ne zanimaju nas pregovori. Fokusirani smo na obranu

"Nijedna sila na svijetu ne može oduzeti Hormuški tjesnac iz vlasništva Irana", rekao je.

Trump je također poručio da će od sljedećeg tjedna gađati elektrane i mostove po Iranu ako Teheran ne bude pregovarao. 

Brigadni general Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik Središnjeg stožera Khatam al-Anbiya u Iranu, zaprijetio je da će na svaki američki napad na iransku infrastrukturu odgovoriti udarima na regionalnu infrastrukturu.

U izjavi koju su prenijeli iranski državni mediji, rekao je da će, ako Trump ostvari svoje prijetnje, "sva infrastruktura u regiji biti smrvljena pod čeličnim udarima moćnih oružanih snaga Islamske Republike Iran, tako da od nje neće ostati ni traga, kao da nikada nije ni postojala."

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