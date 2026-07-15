SAD napao Iran. Teheran: Ne zanimaju nas pregovori. Fokusirani smo na obranu

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da su SAD u srijedu napale Iran.

- Napadi su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje plovila koja slobodno prolaze kroz Hormuški tjesnac, međunarodni plovni put od vitalnog značaja za globalnu trgovinu. Američka vojska poziva Iran na odgovornost po nalogu vrhovnog zapovjednika - objavili su Amerikanci.

Iranska novinska agencija Mehr izvještava o zvuku eksplozija u gradu Ahvazu, u blizini granice s Irakom.

Ahvaz je više puta bio meta američkih snaga otkako su ovog mjeseca ponovno započeli sukobi. Prijavljene su tri eksplozije u Čabaharu, javlja iranska novinska agencija Mehr.

🇮🇷🇺🇸🇸🇾Iran strikes US base in Ebril, Iraq



Multiple impacts.. https://t.co/2HVvDl0uas — Global Surveillance (@Globalsurv) July 15, 2026

Donald Trump je priznao da Iranci i dalje imaju borbenog duha, ali da je on u opadanju te da će Iran uskoro biti poražen. Iz Teherana se diseminiraju dramatične vijesti. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Teheran ne planira sudjelovati u pregovorima sa SAD-om te da je usmjeren isključivo na obranu zemlje.

Dok SAD bombardira Iran, Islamska Republika nastavlja napade po američkim bazama diljem Bliskog istoka. Kuvajtsko Ministarstvo obrane priopćilo je da je u srijedu presrelo najmanje četiri krstareće rakete i 21 dron iz Irana.

„Iranska agresija ciljala je niz vitalnih objekata, što je rezultiralo materijalnom štetom“, izjavio je glasnogovornik ministarstva. Nema izvješća o ozlijeđenima. Iranska novinska agencija Mehr izvještava o zvuku eksplozija u gradu Ahvazu, u blizini granice s Irakom.

Revolucionarna garda prijeti totalnom eskalacijom rata i udarima i na druge prometne pravce kojima se prevoze energenti. Trump je rekao da će od sljedećeg tjedna bombardirati elektrane, mostove i drugu civilnu infrastrukturu ako se Iran ne vrati pregovorima.