Iran: 'Naši napadi su usmjereni na SAD, a ne na Katar...'

Katarski ministar vanjskih poslova "kategorički je odbacio" tu tvrdnju i zatražio da se odmah zaustave iranski napadi, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova na X-u.

Šeik Mohammed bin Abdulrahman rekao je da će njegova zemlja pružiti otpor svakoj agresiji koristeći svoje "pravo na samoobranu", naglasivši da je Doha oduvijek bila sklona dijalogu i diplomaciji vođenoj u dobroj vjeri.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručio je šefovima susjednih država u objavi na X-u da Iran "poštuje njihov suverenitet", ali da Teheranu zbog američko-izraelske "agresije" nije preostalo ništa osim da se brani.

Iran je napao više od 10 brodova i tankera, rekao je zapovjednik mornarice Iranske revolucionarne garde iranskim državnim medijima.

Neimenovani zapovjednik rekao je da Iran cilja američka i britanska plovila te brodove, neovisno pod kojom zastavom plove, koji prevoze teret Izraelu.