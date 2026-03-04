Obavijesti

News

Komentari 0
DOHA ODBACUJE

Iran: 'Naši napadi su usmjereni na SAD, a ne na Katar...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran: 'Naši napadi su usmjereni na SAD, a ne na Katar...'
Foto: Majid Asgaripour

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je katarskom kolegi, šeiku Mohammedu bin Abdulrahmanu al-Thaniju da su iranski raketni napadi bili usmjereni na američke interese, a ne na Katar, što je Doha kategorički odbacila

Admiral

Katarski ministar vanjskih poslova "kategorički je odbacio" tu tvrdnju i zatražio da se odmah zaustave iranski napadi, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova na X-u. 

Šeik Mohammed bin Abdulrahman rekao je da će njegova zemlja pružiti otpor svakoj agresiji koristeći svoje "pravo na samoobranu", naglasivši da je Doha oduvijek bila sklona dijalogu i diplomaciji vođenoj u dobroj vjeri.

URED PREDSJEDNIKA Milanović se oglasio: Započeo je postupak povlačenja hrvatskih vojnika iz Libanona i Iraka!
Milanović se oglasio: Započeo je postupak povlačenja hrvatskih vojnika iz Libanona i Iraka!

Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručio je šefovima susjednih država u objavi na X-u da Iran "poštuje njihov suverenitet", ali da Teheranu zbog američko-izraelske "agresije" nije preostalo ništa osim da se brani. 

Iran je napao više od 10 brodova i tankera, rekao je zapovjednik mornarice Iranske revolucionarne garde iranskim državnim medijima. 

Neimenovani zapovjednik rekao je da Iran cilja američka i britanska plovila te brodove, neovisno pod kojom zastavom plove, koji prevoze teret Izraelu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026