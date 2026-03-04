Obavijesti

News

Komentari 6
URED PREDSJEDNIKA

Milanović se oglasio: Započeo je postupak povlačenja hrvatskih vojnika iz Libanona i Iraka!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović se oglasio: Započeo je postupak povlačenja hrvatskih vojnika iz Libanona i Iraka!
Foto: 24sata

Kao i do sada, Predsjednik Republike i ubuduće će prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone, poručuju iz Milanovićeva ureda...

Admiral

Načelnik Glavnog stožera OSRH započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz Iraka i Libanona vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima, izvijestio je Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića. "Odluka Predsjednika Republike je izvršna, a za provedbu Odluke zadužen je načelnik Glavnog stožera OSRH", navode dalje...

Iz Milanovićeva ureda dalje poručuju.

NOVA ESKALACIJA SUKOBA NATO-ov sustav oborio iranski projektil koji je išao na Tursku! 'Raketa prošla kroz Siriju i Irak'
NATO-ov sustav oborio iranski projektil koji je išao na Tursku! 'Raketa prošla kroz Siriju i Irak'

- Načelnik Glavnog stožera OSRH postupio je u skladu s Odlukom Predsjednika Republike. Započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima te o svemu redovito izvještava Predsjednika Republike. Nakon što Odluka o povlačenju pripadnika OSRH bude u cijelosti provedena, javnost će o tome biti obaviještena. Odluku o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu Predsjednik Republike donio je sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, a Odluka je utemeljena na sigurnosnoj procjeni stanja na području na kojemu borave hrvatski vojnici - poručuju iz ureda predsjednika.

TOMISLAV KLAUŠKI Diktatori počinju ratove, žive od ratova, opstaju na ratovima i drže svijet kao taoce tih ratova
Diktatori počinju ratove, žive od ratova, opstaju na ratovima i drže svijet kao taoce tih ratova

Za kraj navode:

- Kao i do sada, Predsjednik Republike i ubuduće će prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026