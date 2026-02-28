Nakon što su i Izrael i Iran najavili novu rundu udara, iranski dron je pogodio neboder u Bahreinu, jednoj od najbogatijih država u regiji
RAT NA BLISKOM ISTOKU
Žestoki udar Irana na Bahrein: Pogođen neboder, sve snimili...
Čitanje članka: < 1 min
Za razliku od rata prije osam mjeseci, Iran je ovog puta odlučio gađati sve države u regiji koji imaju američke baze. Na cjelodnevnom udaru je zaljevska država Bahrein, veličine Zagreba. Tamo je pogođen jedan neboder.
Na udaru su bili UAE, Kuvajt, Katar...
Nakon što su i Izrael i Iran najavili novu rundu udara, iranski dron je pogodio neboder u Bahreinu, jednoj od najbogatijih država u regiji, objavila je Al Jazeera.
Više čitatelja iz Dubaija kazalo je za 24sata kako se po gradu čuju eksplozije, slična situacija je i u Abu Dhabiju...
