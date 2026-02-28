Obavijesti

News

Komentari 0
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Žestoki udar Irana na Bahrein: Pogođen neboder, sve snimili...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Žestoki udar Irana na Bahrein: Pogođen neboder, sve snimili...
Foto: X/Screenshoot

Nakon što su i Izrael i Iran najavili novu rundu udara, iranski dron je pogodio neboder u Bahreinu, jednoj od najbogatijih država u regiji

Admiral

Za razliku od rata prije osam mjeseci, Iran je ovog puta odlučio gađati sve države u regiji koji imaju američke baze. Na cjelodnevnom udaru je zaljevska država Bahrein, veličine Zagreba. Tamo je pogođen jedan neboder.

Na udaru su bili UAE, Kuvajt, Katar...

Nakon što su i Izrael i Iran najavili novu rundu udara, iranski dron je pogodio neboder u Bahreinu, jednoj od najbogatijih država u regiji, objavila je Al Jazeera.

EKSPLOZIJE U GRADU Hrvatica iz Dubaija za 24sata: 'Ljudi su zabrinuti, upozoravaju nas da ostanemo u stanovima'
Hrvatica iz Dubaija za 24sata: 'Ljudi su zabrinuti, upozoravaju nas da ostanemo u stanovima'

Više čitatelja iz Dubaija kazalo je za 24sata kako se po gradu čuju eksplozije, slična situacija je i u Abu Dhabiju...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Von der Leyen: Europa osuđuje neopravdane iranske napade
ESKALACIJA

Von der Leyen: Europa osuđuje neopravdane iranske napade

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...
LOVA DO KROVA

Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...

Očekivani jackpot u 18. kolu iznosi 10.000.000 eura.
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
ESKALACIJA

VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026