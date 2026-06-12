Obavijesti

News

Komentari 4
PROPAO PRIJE NEGO JE POČEO?

Iran objavio detalje sporazuma. Trump: Lažu, to nije istina. Bolje im je da se saberu i to brzo!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Iran objavio detalje sporazuma. Trump: Lažu, to nije istina. Bolje im je da se saberu i to brzo!
Foto: Naama Stern

Uvjeti koje je Iran pustio u javnost Lažnim Vijestima nemaju NIKAKVE veze s uvjetima koji su dogovoreni u pisanom obliku, napisao je Trump

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je detalje sporazuma između Islamske Republike i SAD-a. Memorandum o razumijevanju temelji se na 14 točaka iranskog prijedloga sporazuma. 

Prema navodima IRNA-e i poluslužbene agencije Mehr, dokument predviđa prekid ratnih djelovanja na svim regionalnim bojištima povezanima sa sukobom između SAD-a i Irana, uključujući i Libanon. U okviru sporazuma Washington bi se obvezao izvršiti pritisak na Izrael kako bi se okončale vojne operacije protiv Hezbollaha na području Bejruta i juga Libanona.

An Israeli settler stands next to part of a missile protruding from the ground, following strikes from Iran, in the central Israeli-occupied West Bank
Foto: Naama Stern

Jedno od najosjetljivijih pitanja, iranski nuklearni program, prema trenutačnom nacrtu ne bi bilo riješeno odmah. Iran navodno neće preuzimati nove obveze prije početka posebnih pregovora koji bi se vodili tijekom 60 dana nakon potpisivanja memoranduma. Teheran pritom inzistira na zadržavanju svojih temeljnih načela, uključujući pravo na obogaćivanje uranija.

PRIMIRJE NA POMOLU? Trump: 'Postigli smo sporazum s Iranom. Uvjeren sam da ga je odobrio i njihov vrhovni vođa!'
Trump: 'Postigli smo sporazum s Iranom. Uvjeren sam da ga je odobrio i njihov vrhovni vođa!'

Posebno upada u oči činjenica kako Teheran ne želi prepustiti upravljanje Hormuškim tjesnacem niti omogućiti režim plovidbe kakav je bio prije 28. veljače 2026. Memorandum bi, prema tim tvrdnjama, sadržavao samo odredbe o normalizaciji pomorskog prometa i ukidanju američke blokade iranskih luka. Upravljanje tjesnacem bilo bi koordinirano isključivo među državama regije, bez izravne američke uloge. Ranije je Iran predložio Omanu zajedničko upravljanje strateškim uskim energetskim grlom kroz koji prolazi petina svjetske nafte.

Ekonomija

Američke sankcije trebale bi se rješavati tijekom 60 dana. U tom razdoblju Washington se, prema iranskim navodima, ne bi smio odlučiti na nove sankcije niti dodatno povećavati vojnu prisutnost na Bliskom istoku.

Iran traži i da mu se isplati ratna odšteta za američka i izraelska bombardiranja. Agencija Mehr navodi da dokument uključuje okvirni plan obnove vrijedan najmanje 300 milijardi dolara.

Nije istina

Donald Trump oglasio se o iranskom viđenju dokumenta za mir i rekao da nema veze s istinom. 

 - Uvjeti koje je Iran pustio u javnost Lažnim Vijestima nemaju NIKAKVE veze s uvjetima koji su dogovoreni u pisanom obliku. Ono što su rekli, uključujući njihovu slabu i jadnu izjavu o postizanju dogovora, nema nikakve veze s istinom. Vrlo nečasni ljudi za poslovanje. S njima ne postoji pojam poslovanja u dobroj vjeri. NEVJEROJATNO! Također, njihov potpuno odbijeni napad dronovima sinoć na indijske brodove koji su napuštali Hormuški tjesnac je POTPUNO NEPRIHVATLJIV. Bolje bi im bilo da se saberu, i to BRZO - napisao je američki predsjednik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'
GRADONAČELNIK NA DAN

Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'

Novogradiški gradonačelnik jučer je preuzeo funkciju
EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa
TAJNI DOKUMENTI

EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je prema crnim listama dobio dvostruko više od direktora olimpijskog programa Damira Šegote. Jedan od njih je taj redovni crni prihod zvao "Mehrwertsteuer".
EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'
DVOJE OZLIJEĐENIH U ZAGREBU

EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'

Oni su zaposlenici, rekli su mi da su osjetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletjelo. Dijelovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini - kaže nam čitateljica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026