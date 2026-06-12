Iran objavio detalje sporazuma. Trump: Lažu, to nije istina. Bolje im je da se saberu i to brzo!

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je detalje sporazuma između Islamske Republike i SAD-a. Memorandum o razumijevanju temelji se na 14 točaka iranskog prijedloga sporazuma.

Prema navodima IRNA-e i poluslužbene agencije Mehr, dokument predviđa prekid ratnih djelovanja na svim regionalnim bojištima povezanima sa sukobom između SAD-a i Irana, uključujući i Libanon. U okviru sporazuma Washington bi se obvezao izvršiti pritisak na Izrael kako bi se okončale vojne operacije protiv Hezbollaha na području Bejruta i juga Libanona.

Foto: Naama Stern

Jedno od najosjetljivijih pitanja, iranski nuklearni program, prema trenutačnom nacrtu ne bi bilo riješeno odmah. Iran navodno neće preuzimati nove obveze prije početka posebnih pregovora koji bi se vodili tijekom 60 dana nakon potpisivanja memoranduma. Teheran pritom inzistira na zadržavanju svojih temeljnih načela, uključujući pravo na obogaćivanje uranija.

Posebno upada u oči činjenica kako Teheran ne želi prepustiti upravljanje Hormuškim tjesnacem niti omogućiti režim plovidbe kakav je bio prije 28. veljače 2026. Memorandum bi, prema tim tvrdnjama, sadržavao samo odredbe o normalizaciji pomorskog prometa i ukidanju američke blokade iranskih luka. Upravljanje tjesnacem bilo bi koordinirano isključivo među državama regije, bez izravne američke uloge. Ranije je Iran predložio Omanu zajedničko upravljanje strateškim uskim energetskim grlom kroz koji prolazi petina svjetske nafte.

Ekonomija

Američke sankcije trebale bi se rješavati tijekom 60 dana. U tom razdoblju Washington se, prema iranskim navodima, ne bi smio odlučiti na nove sankcije niti dodatno povećavati vojnu prisutnost na Bliskom istoku.

Iran traži i da mu se isplati ratna odšteta za američka i izraelska bombardiranja. Agencija Mehr navodi da dokument uključuje okvirni plan obnove vrijedan najmanje 300 milijardi dolara.

Nije istina

Donald Trump oglasio se o iranskom viđenju dokumenta za mir i rekao da nema veze s istinom.

Following the release of Iran’s version of the MOU, with portions of it including significant releases of Iranian funds and assets and nominal control over the Strait of Hormuz, U.S. President Donald J. Trump has refuted the details of that version. Per President Trump’s… pic.twitter.com/6oAqYaTEtH — OSINTdefender (@sentdefender) June 12, 2026

- Uvjeti koje je Iran pustio u javnost Lažnim Vijestima nemaju NIKAKVE veze s uvjetima koji su dogovoreni u pisanom obliku. Ono što su rekli, uključujući njihovu slabu i jadnu izjavu o postizanju dogovora, nema nikakve veze s istinom. Vrlo nečasni ljudi za poslovanje. S njima ne postoji pojam poslovanja u dobroj vjeri. NEVJEROJATNO! Također, njihov potpuno odbijeni napad dronovima sinoć na indijske brodove koji su napuštali Hormuški tjesnac je POTPUNO NEPRIHVATLJIV. Bolje bi im bilo da se saberu, i to BRZO - napisao je američki predsjednik.