Iran odbacio prijedlog primirja, želi trajni prekid rata

Iranski odgovor sastoji se od deset točaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i obnovu, dodala je agencija. Američki predsjednik Donald Trump ranije je zaprijetio da će se na Teheran sručiti „pakao” ako do kraja utorka ne postigne dogovor koji bi otvorio promet kroz tjesnac, ključan morski prolaz za svjetsku opskrbu energentima.

Mirovni plan osmišljen uz posredovanje Pakistana proizašao je iz kontakata uspostavljenih u noći na ponedjeljak. Plan predviđa trenutni prekid vatre te nastavak pregovora o opsežnijem mirovnom dogovoru koji bi se zaključio unutar 15 do 20 dana, rekao je Reutersu izvor upoznat s razgovorima.

Šef pakistanske policije, feldmaršal Asim Munir, „cijelu je noć” bio u kontaktu s američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, dodao je izvor.