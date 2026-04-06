POSTAVILI 10 TOČAKA

Iran odbacio prijedlog primirja, želi trajni prekid rata

Piše HINA,
Iran je Pakistanu prenio svoj odgovor na američki prijedlog za prekid rata, odbacujući primirje i naglašavajući potrebu za trajnim prekidom rata, izvijestila je u ponedjeljak službena iranska novinska agencija IRNA

Iranski odgovor sastoji se od deset točaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i obnovu, dodala je agencija. Američki predsjednik Donald Trump ranije je zaprijetio da će se na Teheran sručiti „pakao” ako do kraja utorka ne postigne dogovor koji bi otvorio promet kroz tjesnac, ključan morski prolaz za svjetsku opskrbu energentima.

Mirovni plan osmišljen uz posredovanje Pakistana proizašao je iz kontakata uspostavljenih u noći na ponedjeljak. Plan predviđa trenutni prekid vatre te nastavak pregovora o opsežnijem mirovnom dogovoru koji bi se zaključio unutar 15 do 20 dana, rekao je Reutersu izvor upoznat s razgovorima. 

NASTAVAK NAPADA U REGIJI Najmanje 19 mrtvih u napadima na Iran, gađali sveučilište Šarif
Šef pakistanske policije, feldmaršal Asim Munir, „cijelu je noć” bio u kontaktu s američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, dodao je izvor.

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'
Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!
VLADA ODLUČILA NA SJEDNICI

Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!

Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i da se ne pozivaju na ratne okolnosti kao izgovor', poručio je u nedjelju ministar Tomo Medved
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE

'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Časnik za oružane sustave oborenog F-15E Strike Eagle teško ozlijeđen čekao je dolazak američkih komandosa i trudio se izbjeći detekciju. Trump: 'Nevjerojatna akcija!'

