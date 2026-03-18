Iran odgovorio na ubojstvo šefa. Lansirali Khorramshahr 4. Ima domet do Balkana

Iran je objavio nove snimke koje prikazuju lansiranje projektila prema Izraelu tijekom 61. vala Operacije Istinska Obećanja 4. Iran je lansirao projektilе s više bojevih glava Khorramshahr-4, Qadr, Emad i Kheybar Shekan.

- Projektili Khorramshahr-4 i Qadr iskoristili su oštećeni višeslojni i visoko napredni protuzračni sustav Izraela te pogodili više od 100 vojnih i sigurnosnih ciljeva u srcu Tel Aviva i drugim područjima - objavila je Revolucionarna garda.

Napad je odgovor na ubojstvo tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Larijanija. Projektili s najvećim dometom se tradicionalno smatraju Khorramshahr, Sejjil, Ghadr i Emad, piše Defense Express.

Javni podaci o njihovom dosegu i nosivosti uglavnom dolaze iz iranskih službenih izvora i mogu biti preuveličani. Ipak, procjenjuje se da ovi projektili imaju domet oko 2000 km. Navodno Khorramshahr može nositi bojevu glavu od 1.800 kg na dometu od 2000 km. Ako se ta raketa ispuca iz sjeverozapadnog Irana, može doseći Grčku, Bugarsku i Rumunjsku.