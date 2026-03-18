PERZIJANCI SE NE MISLE PREDATI

Iran odgovorio na ubojstvo šefa. Lansirali Khorramshahr 4. Ima domet do Balkana

Piše Filip Sulimanec,
Projektili s najvećim dometom se tradicionalno smatraju Khorramshahr, Sejjil, Gadr i Emad

Iran je objavio nove snimke koje prikazuju lansiranje projektila prema Izraelu tijekom 61. vala Operacije Istinska Obećanja 4. Iran je lansirao projektilе s više bojevih glava Khorramshahr-4, Qadr, Emad i Kheybar Shekan.

 - Projektili Khorramshahr-4 i Qadr iskoristili su oštećeni višeslojni i visoko napredni protuzračni sustav Izraela te pogodili više od 100 vojnih i sigurnosnih ciljeva u srcu Tel Aviva i drugim područjima - objavila je Revolucionarna garda.

Napad je odgovor na ubojstvo tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Larijanija. Projektili s najvećim dometom se tradicionalno smatraju Khorramshahr, Sejjil, Ghadr i Emad, piše Defense Express.

FOTO Izrael nemilosrdno udario po Libanonu, deseci poginulih...

Javni podaci o njihovom dosegu i nosivosti uglavnom dolaze iz iranskih službenih izvora i mogu biti preuveličani. Ipak, procjenjuje se da ovi projektili imaju domet oko 2000 km. Navodno Khorramshahr može nositi bojevu glavu od 1.800 kg na dometu od 2000 km. Ako se ta raketa ispuca iz sjeverozapadnog Irana, može doseći Grčku, Bugarsku i Rumunjsku.

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Pogledajte 300 fotografija s ovogodišnjeg Ponosa Hrvatske
SVEČANA DODJELA U ZAGREBU

Pogledajte 300 fotografija s ovogodišnjeg Ponosa Hrvatske

Poštenje, hrabrost, humanost i dobrota. Samo su neke od divnih riječi kojima bi se moglo opisati više od 20 ljudi koji su ove godine primili nagradu Ponos Hrvatske. Nju je još 2005. godine utemeljio list 24sata. Od tada pa do danas neprestano smo u potrazi za običnim, "malim" ljudima koji nadahnjuju svojom empatijom, neuništivim duhom i ljubavlju, kako prema bližnjima, tako i prema potpunim neznancima

