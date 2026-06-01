Iran oštetio 20 američkih baza. 1000 raketa ostalo netaknuto

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Majid Asgaripour

Iran je od kraja veljače ciljao ključne objekte u osam zemalja Bliskog istoka, uzrokujući višemilijunsku štetu na najsuvremenijim sustavima protuzračne obrane, zrakoplovima za nadopunu goriva i radarima

Iran je osposobio ulaze u desetke raketnih objekata koji su pogođeni u nedavnim udarima SAD-a i Izraela, navodi se u izvješću od nedjelje, dok Islamska Republika nastavlja s obnovom svoje vojne infrastrukture u jeku pregovora o prekidu vatre sa SAD-om.

Prema pisanju CNN-a, koji se poziva na satelitske snimke, Iran je uspio otkopati 50 od ukupno 69 tunelskih ulaza u 18 odvojenih podzemnih raketnih baza diljem zemlje. U izvješću se također navodi da je popravio i druga oštećena područja tih baza, uključujući ključne pristupne ceste koje su SAD i Izrael bombardirali tijekom rata.

Režim je „spreman ispaliti daleko više projektila dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne nacije nakon što je ubrzano otkopao svoje zakopane arsenale”, stoji u izvješću. Stručnjaci ističu da Iran još uvijek posjeduje oko 1.000 balističkih projektila, od kojih je većina pohranjena na tih 18 lokacija. Te zalihe projektila nalaze se duboko ispod površine zemlje te su uglavnom ostale netaknute u američkim i izraelskim udarima, koji su ciljali ulaze u tunele i okolnu infrastrukturu.

Usred glasina o ostavci, iranski predsjednik pozvao na promjenu načina vladanja

Prema riječima stručnjaka koje citira CNN, nedavne satelitske snimke otkrile su granice učinkovitosti te kampanje bombardiranja, budući da Iran koristi bagere i kamione kipere kako bi ponovno otvorio te raketne položaje.

Iran je oštetio 20 američkih vojnih lokacija od početka rata, pokazuju satelitske snimke i videozapisi koje je analizirao BBC Verify, što sugerira da su napadi opsežniji nego što se to javno priznavalo.

Iran je od kraja veljače ciljao ključne objekte u osam zemalja Bliskog istoka, uzrokujući višemilijunsku štetu na najsuvremenijim sustavima protuzračne obrane, zrakoplovima za nadopunu goriva i radarima.

Teheran je ciljao i američke baze i zajedničke vojne objekte u znak odmazde za američko-izraelske udare diljem Irana i Libanona tijekom protekla tri mjeseca. Pentagon navodi da je pogodio više od 13.000 ciljeva u Iranu od početka operacije „Epic Fury” (Epski gnjev).

