Usred glasina o ostavci, iranski predsjednik pozvao na promjenu načina vladanja

Piše HINA,
Iranski predsjednik Masud Pezeškian u nedjelju je pozvao na temeljnu promjenu stila vođenja zemlje, dok je njegov ured demantirao glasine da planira dati ostavku

Pezeškian je rekao da se iransko vodstvo ne smije sastojati od ograničene skupine čelnika i dužnosnika, prema državnoj novinskoj agenciji Fars, koja je povezana s moćnim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC). Pozvao je na uključivanje svih društvenih skupina, ekonomskih dionika i znanstvenika, kao i šire javnosti, u procese donošenja odluka u Iranu.

Zahtjev Pezeškiana, reformatora, u oštroj je suprotnosti sa stvarnošću u Iranu, gdje ključne pozicije u vladi desetljećima drže pojedinci s bliskim vezama s IRGC-om.

Pezeškian je tvrdio da što je javnost više uključena u procese donošenja odluka i rješavanja problema, to je veća šansa za uspješno prevladavanje izazova.

Kada se ljudi suočavaju s teškoćama, oni koji su na vlasti moraju stajati uz njih i raditi na rješavanju problema, rekao je.

Iran se više puta suočio s nacionalnim protuvladinim prosvjedima usred široko rasprostranjenog nezadovoljstva autoritarnim vodstvom, a posljednji put početkom godine.

Ono što je započelo kao prosvjedi vlasnika trgovina zbog ekonomske situacije pretvorilo se u jedan od najvećih valova nemira posljednjih godina.

Vlasti su odgovorile brutalnim obračunom, a vjeruje se da su tisuće ljudi ubijene.

U međuvremenu, Pezeškianov ured demantirao je nagađanja da je predsjednik podnio ostavku iranskom vrhovnom vođi Mojtabi Hamneiju, rekavši da Pezeškian neće prestati služiti iranskom narodu.

Pezeškian je također pozvao Irance da štede struju i gorivo, dok se zemlja bori s posljedicama američko-izraelskog rata, uključujući američku blokadu iranskih luka.

Ako Iran ne smanji potrošnju električne energije, plina i drugih izvora energije, to će negativno utjecati na određene sektore industrijske proizvodnje, upozorio je Pezeškian. Stanovništvo mora biti svjesno trenutnih stvarnosti, kao i zahtjeva i troškova otpora, rekao je.

