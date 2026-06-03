Iran: Ovo je tek početak. Slijedi još jači osvetnički napad

SAD i Iran razmijenili su nove raketne napade i napade dronovima, a primirje puca po šavovima. Američke snage ispalile su projektil Hellfire kako bi onesposobile tanker koji je u utorak pokušao probiti američku blokadu Hormuškog tjesnaca, a kasnije su priopćile da su odbile iranske uzvratne napade u regiji i napale lokacije na iranskom otoku Qeshm, piše Guardian.

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) objavio je da je projektilima i dronovima napao sjedište Pete flote SAD-a u Bahreinu kao odgovor na napad na Qeshm, što je Središnje zapovjedništvo američke vojske (Centcom) demantiralo.

🚨 NOW: Tasnim News telegram channel published footage of Iran's today made retaliatory strikes against US bases in the region.



Tasnim News Agency is a semi-official news agency in Iran associated with the Islamic Revolutionary Guard Corps pic.twitter.com/RXnP0fsdg6 — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) June 3, 2026

Najnovija razmjena vatre započela je kada je Centcom priopćio da je u utorak ciljao prazan tanker – M/T Lexie, koji plovi pod zastavom Bocvane. Centcom je naveo da su zrakoplovi ispalili projektil kako bi onesposobili motor tankera dok je prolazio kroz međunarodne vode prema iranskom otoku Harg, sjeverno od tjesnaca u blizini Kuvajta, nakon što je posada ignorirala opetovana upozorenja tijekom razdoblja od 24 sata.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims they struck U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain and a U.S. air base in the region with missiles and drones today. FALSE.



✅ TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026

Ubrzo nakon toga, kuvajtska vojska je priopćila da njezina protuzračna obrana presreće raketne napade i napade dronovima te je pozvala javnost da se "ne približava i ne dira nikakve ostatke, krhotine ili neidentificirane predmete koji mogu nastati presretanjem neprijateljskih ciljeva u zraku". Sirene su se oglasile i u Bahreinu.

Centcom je priopćio da su dva iranska projektila ispaljena na Kuvajt "pala ranije ili se raspala tijekom leta", te da su tri projektila usmjerena prema Bahreinu presrele američke i bahreinske snage. Kasnije je dodano da su se obranili od novog vala dronova koji su ciljali američke snage u Kuvajtu te da nitko od osoblja nije ozlijeđen.

Američke snage također su priopćile da su oborile tri drona kamikaze koje je "Iran lansirao prema civilnim pomorcima koji su zakonito prolazili kroz regionalne vode", ali nisu naveli dodatne detalje.

Američke snage također su izvele napade na iransku vojnu zemaljsku kontrolnu stanicu na otoku Qeshm.

Najnovija razmjena napada naglašava nedostatak političkog napretka u rješavanju krize na Bliskom istoku, unatoč optimističnim tvrdnjama američkog državnog tajnika Marca Rubija u njegovom prvom pojavljivanju pred Odborom za vanjske poslove Senata otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Iran prijeti

Revolucionarna garda koja je smrću Ajatolaha preuzela vođenje rata, poručila je da su napadi na Kuvajt i Bahrein tek početak te da slijedi još jači osvetnički napad.