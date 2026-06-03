Obavijesti

News

Komentari 2
PRIMIRJE NA APARATIMA

Iran: Ovo je tek početak. Slijedi još jači osvetnički napad

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Iran: Ovo je tek početak. Slijedi još jači osvetnički napad
Foto: X/Screenshoot

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) objavio je da je projektilima i dronovima napao sjedište Pete flote SAD-a u Bahreinu

SAD i Iran razmijenili su nove raketne napade i napade dronovima, a primirje puca po šavovima. Američke snage ispalile su projektil Hellfire kako bi onesposobile tanker koji je u utorak pokušao probiti američku blokadu Hormuškog tjesnaca, a kasnije su priopćile da su odbile iranske uzvratne napade u regiji i napale lokacije na iranskom otoku Qeshm, piše Guardian.

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) objavio je da je projektilima i dronovima napao sjedište Pete flote SAD-a u Bahreinu kao odgovor na napad na Qeshm, što je Središnje zapovjedništvo američke vojske (Centcom) demantiralo.

Najnovija razmjena vatre započela je kada je Centcom priopćio da je u utorak ciljao prazan tanker – M/T Lexie, koji plovi pod zastavom Bocvane. Centcom je naveo da su zrakoplovi ispalili projektil kako bi onesposobili motor tankera dok je prolazio kroz međunarodne vode prema iranskom otoku Harg, sjeverno od tjesnaca u blizini Kuvajta, nakon što je posada ignorirala opetovana upozorenja tijekom razdoblja od 24 sata.

Ubrzo nakon toga, kuvajtska vojska je priopćila da njezina protuzračna obrana presreće raketne napade i napade dronovima te je pozvala javnost da se "ne približava i ne dira nikakve ostatke, krhotine ili neidentificirane predmete koji mogu nastati presretanjem neprijateljskih ciljeva u zraku". Sirene su se oglasile i u Bahreinu.

Centcom je priopćio da su dva iranska projektila ispaljena na Kuvajt "pala ranije ili se raspala tijekom leta", te da su tri projektila usmjerena prema Bahreinu presrele američke i bahreinske snage. Kasnije je dodano da su se obranili od novog vala dronova koji su ciljali američke snage u Kuvajtu te da nitko od osoblja nije ozlijeđen.

IZ MINUTE U MINUTU Iran napao Bahrein i Kuvajt: Amerikanci presreli projektile
Iran napao Bahrein i Kuvajt: Amerikanci presreli projektile

Američke snage također su priopćile da su oborile tri drona kamikaze koje je "Iran lansirao prema civilnim pomorcima koji su zakonito prolazili kroz regionalne vode", ali nisu naveli dodatne detalje.

Američke snage također su izvele napade na iransku vojnu zemaljsku kontrolnu stanicu na otoku Qeshm.

Najnovija razmjena napada naglašava nedostatak političkog napretka u rješavanju krize na Bliskom istoku, unatoč optimističnim tvrdnjama američkog državnog tajnika Marca Rubija u njegovom prvom pojavljivanju pred Odborom za vanjske poslove Senata otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Iran prijeti

Revolucionarna garda koja je smrću Ajatolaha preuzela vođenje rata, poručila je da su napadi na Kuvajt i Bahrein tek početak te da slijedi još jači osvetnički napad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti
NEVRIJEME SA ZAPADA

UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti

DHMZ upozorava na moguće grmljavinsko nevrijeme i obilnu oborinu
Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
24SATA OTKRIVAJU

Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
VIDEO Boksač Martinjak ide u Remetinec, pogledajte što je rekao dok su ga vodili na sud
NAPAD NA UTAKMICI

VIDEO Boksač Martinjak ide u Remetinec, pogledajte što je rekao dok su ga vodili na sud

Tomislavu Mrkonjiću je u napadu na turniru slomljen nos, imao je i unutarnje krvarenje, stoga je i cijeli incident postao kazneno djelo. Dok su ga vodili u zgradu, na upit novinarke RTL Danas je li mu žao, odgovorio je: 'Naravno da je'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026