Iran pod američkim sankcijama ostvario milijarde od nafte

Iranski proračunski prihod od prodaje nafte dosegnuo je u četiri mjeseca zaključno sa srpnjem 91 bilijun tomana (7,5 milijardi dolara), premašivši ciljani iznos za dva posto, pokazuje dokument u koji je uvid imala agencija Fars.

Iranska kalendarska godina počinje 21. ožujka, a prihod od 91 bilijun tomana u razdoblju do 21. srpnja blago premašio iznos predviđen državnim proračunom, uz stopu realizacije od 102 posto, prema dokumentima u koje je uvid dobila novinska agencija Fars.

Krajem prošle godine iranska je vlada za prva četiri mjeseca nove kalendarske godine bila predvidjela prihod od prodaje nafte u visini od 89 bilijuna tomana.

I prema drugim izvješćima, iranski devizni prihod povezan s naftom iznosio je u tom razdoblju oko 7,5 milijardi dolara, navodi Fars.

Objava podatka o iranskim prihodima od nafte vremenski se poklopila s američkom „kampanjom maksimalnog pritiska” i sa oštrim sankcijama protiv Irana kojima SAD nastoji svesti iranske prihode od nafte na nulu, primjećuje iranska novinska agencija.