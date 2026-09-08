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Premašili prihode

Iran pod američkim sankcijama ostvario milijarde od nafte

Piše HINA,
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Iran pod američkim sankcijama ostvario milijarde od nafte
Foto: Stringer
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Iranska vlada izvijestila je o značajnom povećanju prihoda od prodaje nafte, unatoč američkim sankcijama, što ukazuje na sposobnost zemlje da se prilagodi i pronađe nove izvore financiranja.

Iranski proračunski prihod od prodaje nafte dosegnuo je u četiri mjeseca zaključno sa srpnjem 91 bilijun tomana (7,5 milijardi dolara), premašivši ciljani iznos za dva posto, pokazuje dokument u koji je uvid imala agencija Fars.

Iranska kalendarska godina počinje 21. ožujka, a prihod od 91 bilijun tomana u razdoblju do 21. srpnja blago premašio iznos predviđen državnim proračunom, uz stopu realizacije od 102 posto, prema dokumentima u koje je uvid dobila novinska agencija Fars.

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Krajem prošle godine iranska je vlada za prva četiri mjeseca nove kalendarske godine bila predvidjela prihod od prodaje nafte u visini od 89 bilijuna tomana.

I prema drugim izvješćima, iranski devizni prihod povezan s naftom iznosio je u tom razdoblju oko 7,5 milijardi dolara, navodi Fars.

Objava podatka o iranskim prihodima od nafte vremenski se poklopila s američkom „kampanjom maksimalnog pritiska” i sa oštrim sankcijama protiv Irana kojima SAD nastoji svesti iranske prihode od nafte na nulu, primjećuje iranska novinska agencija.

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