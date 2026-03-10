Obavijesti

News

Komentari 0
PORUKA ARAPIMA I EUROPLJANIMA

Iran postavio uvjet za slobodnu plovidbu kroz Hormuz

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Iran postavio uvjet za slobodnu plovidbu kroz Hormuz
Foto: Benoit Tessier

Iran je gotovo u potpunosti zatvorio ključno energetsko usko grlo gdje u normalnim uvjetima prolazi petina globalne opskrbe naftom

Admiral

Iranska Revolucionarna garda objavila je da će svaka europska ili arapska država koja protjera izraelske i američke diplomate moći slobodno ploviti kroz Hormuški tjesnac.

Iranski mediji izvještavaju da je Sepah poručio da će te države imati "puno pravo i slobodu" prolaska kroz taj strateški morski prolaz ako prekinu diplomatske odnose i s Izraelom i sa Sjedinjenim Državama.

MALO JE KONTRADIKTORAN Trump: Možete reći da je rat prilično gotov, ali je i tek počeo
Trump: Možete reći da je rat prilično gotov, ali je i tek počeo

Iran je gotovo u potpunosti zatvorio ključno energetsko usko grlo gdje u normalnim uvjetima prolazi petina globalne opskrbe naftom. Trump je ranije rekao da je porast cijene goriva cijena koja se mora platiti te najavio slanje američke mornarice u Hormuz kako bi štitila brodove i tankere od iranskih raketa i dronova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
FOTO Pogledajte što su Dalić i susjedi sagradili uz rijeku Dravu
NASELJE S VIKENDICAMA

FOTO Pogledajte što su Dalić i susjedi sagradili uz rijeku Dravu

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura u Kuršanskom lugu blizu Varaždina, uz rijeku Dravu.
KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi
PRAVNI MANEVAR

KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi

Niti izmjenama zakona o bespravnoj gradnji, vikendica ne može ostati u štićenim područjima prirode. Ali zbog zakonske rupe i postupanja Međimurske županije i Državnog inspektorata, neće je niti ukloniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026