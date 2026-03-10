Iran postavio uvjet za slobodnu plovidbu kroz Hormuz

Iranska Revolucionarna garda objavila je da će svaka europska ili arapska država koja protjera izraelske i američke diplomate moći slobodno ploviti kroz Hormuški tjesnac.

Iranski mediji izvještavaju da je Sepah poručio da će te države imati "puno pravo i slobodu" prolaska kroz taj strateški morski prolaz ako prekinu diplomatske odnose i s Izraelom i sa Sjedinjenim Državama.

Iran je gotovo u potpunosti zatvorio ključno energetsko usko grlo gdje u normalnim uvjetima prolazi petina globalne opskrbe naftom. Trump je ranije rekao da je porast cijene goriva cijena koja se mora platiti te najavio slanje američke mornarice u Hormuz kako bi štitila brodove i tankere od iranskih raketa i dronova.