Trumpa pitali je li rat s Iranom prilično gotov ili je tek počeo. Trump: Možete reći oboje

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Trumpova administracija se ranije našla pod pritiskom zbog maglovitih vojnih ciljeva, pojedinih proturječnih izjava. Posebnu pažnju je privukao državni tajnik Marco Rubio koji je rekao da je SAD napao Iran zbog Izraela

Admiral

Predsjednik Donald Trump odaslao je proturječne poruke na press konferenciji kada je rekao da je rat s Iranom prilično gotov, ali i tek počeo. Novinarka ga je pitala kako pomiriti njegovu tvrdnju da je rat "vrlo blizu završetka" s izjavom američkog ministra obrane Petea Hegsetha koji je rekao da je riječ tek o početku. Trump je odgovorio da su oba opisa, po njegovu mišljenju, točna.

 - Mislim da možete reći oboje. Početak je – početak izgradnje nove države. Ali oni sigurno nemaju mornaricu, nemaju zračne snage. Nemaju protuzračnu opremu. Sve je razneseno. Nemaju radare. Nemaju telekomunikacije. I nemaju vodstvo. Sve je nestalo - rekao je Trump dok Iran 11dan rata ispaljuje rakete na sve oko sebe.

Trumpova administracija se ranije našla pod pritiskom zbog maglovitih vojnih ciljeva, pojedinih proturječnih izjava. Posebnu pažnju je privukao državni tajnik Marco Rubio koji je rekao da je SAD napao Iran zbog Izraela. Tel Aviv je poručio da ulaze u sukob s ili bez SAD-a, a Trump je opovrgnuo njegove navode.

