Iranci potvrdili: U petak ćemo potpisati sporazum sa SAD-om

Voditelj iranskoga pregovaračkog tima, Mohamad Bager Galibaf prisustvovat će ceremoniji potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona o okončanju rata na Bliskom istoku, objavilo je u utorak iransko ministarstvo vanjskih poslova.

Kao predstavnik Sjedinjenih Država ondje će biti prisutan potpredsjednik J.D. Vance, dok će "za Iran to biti gospodin Galibaf", rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Madžid Taht-Ravanči, izvijestila je državna televizija.

"Potpisivanje će se održati u Švicarskoj", vjerojatno u petak, "ali točna lokacija još nije određena", precizirao je, potvrdivši da će "sljedeći krug pregovora započeti odmah nakon toga".

Iranski ministar vanjskih poslova najavio je da će detaljni razgovori sa Sjedinjenim Državama vjerojatno započeti u petak, na dan predviđen za svečano potpisivanje memoranduma o razumijevanju postignutog između dviju zemalja nakon više od tri mjeseca rata.

"Vjerojatno će u petak, na lokaciji koja tek treba biti određena, započeti novi krug pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, a cilj im je postići konačan sporazum", rekao je ministar Abas Aragči na sastanku sa stranim diplomatima koji je prenosila državna televizija.