Obavijesti

News

Komentari 6
NAPOKON!

Iranci potvrdili: U petak ćemo potpisati sporazum sa SAD-om

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iranci potvrdili: U petak ćemo potpisati sporazum sa SAD-om
Foto: Stringer

Iranski ministar vanjskih poslova najavio je da će detaljni razgovori sa Sjedinjenim Državama vjerojatno započeti u petak

Voditelj iranskoga pregovaračkog tima, Mohamad Bager Galibaf prisustvovat će ceremoniji potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona o okončanju rata na Bliskom istoku, objavilo je u utorak iransko ministarstvo vanjskih poslova.

Kao predstavnik Sjedinjenih Država ondje će biti prisutan potpredsjednik J.D. Vance, dok će "za Iran to biti gospodin Galibaf", rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Madžid Taht-Ravanči, izvijestila je državna televizija.

NAKON SPORAZUMA Vance: Iran će dopustiti povratak međunarodnih nuklearnih inspektora
Vance: Iran će dopustiti povratak međunarodnih nuklearnih inspektora

"Potpisivanje će se održati u Švicarskoj", vjerojatno u petak, "ali točna lokacija još nije određena", precizirao je, potvrdivši da će "sljedeći krug pregovora započeti odmah nakon toga".

Iranski ministar vanjskih poslova najavio je da će detaljni razgovori sa Sjedinjenim Državama vjerojatno započeti u petak, na dan predviđen za svečano potpisivanje memoranduma o razumijevanju postignutog između dviju zemalja nakon više od tri mjeseca rata.

"Vjerojatno će u petak, na lokaciji koja tek treba biti određena, započeti novi krug pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, a cilj im je postići konačan sporazum", rekao je ministar Abas Aragči na sastanku sa stranim diplomatima koji je prenosila državna televizija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve
NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'
POLICIJA BEZ DOJAVE

NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'

Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je SDP-ovac Zubčić uz snimku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026