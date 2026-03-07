Obavijesti

News

Komentari 2
RASTU NAPETOSTI

Iran prijeti Europi: 'Pridružite li se napadima SAD-a i Izraela postajete naše legitimne mete'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran prijeti Europi: 'Pridružite li se napadima SAD-a i Izraela postajete naše legitimne mete'
Foto: Majid Asgaripour

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova upozorio je da bi svaka država koja se pridruži američko-izraelskim napadima na Iran mogla postati legitimna meta odmazde.

Admiral

Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak. Bilo koja zemlja koja se pridruži agresiji protiv Irana, pridruži se Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, definitivno će također postati legitimna meta Iranu za odmazdu", rekao je Taht-Ravanči u intervjuu televiziji France 24.

Dok su neke EU zemlje poput Francuske, Grčke i Italije poslale svoje ratne brodove prema Bliskom Istoku, većina visokih dužnosnika EU-a osudila je iranske napade u regiji a članice su uglavnom pozvale na okončanje sukoba te diplomatsko rješenje.

IZ MINUTE U MINUTU LIVE Putin u kontaktu s Iranom. SAD šalje vojsku, Teheran prijeti Europi: 'Postat ćete meta'
LIVE Putin u kontaktu s Iranom. SAD šalje vojsku, Teheran prijeti Europi: 'Postat ćete meta'

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u petak da Berlin radi s partnerima da pronađe pristup da se okončaju borbe s Iranom, dodavši da njegova zemlja dijeli ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela.

Najžešći kritičar američko-izraelske intervencije je španjolski premijer Pedro Sanchez je Sanchez koji je više puta osudio bombardiranje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim te je zabranio korištenje američkih zrakoplova iz pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za napad na Teheran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Žestoke optužbe iz SAD-a: 'Rusi su Irancima pomogli da gađaju naše vojnike. Šalju im snimke!'
IZ MINUTE U MINUTU

Žestoke optužbe iz SAD-a: 'Rusi su Irancima pomogli da gađaju naše vojnike. Šalju im snimke!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026