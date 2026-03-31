U IRANU SU VEĆ NAPADNUTE

Iran prijeti napadima na američke i izraelske škole

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Majid Asgaripour

U priopćenju pod naslovom „Upozorenje kriminalnim vladarima SAD-a”, Iranska revolucionarna garda optužila je „invazijske američko-cionističke snage” za napade na iranska sveučilišta

Iran je zaprijetio a će ciljati američke i izraelske akademske institucije u regiji.

One su „legitimne mete” nakon nedavnih zračnih napada na Sveučilište za tehnologiju u Isfahanu i Teheransko sveučilište znanosti i tehnologije, izjavio je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei. Dodao je da su pogođeni i drugi iranski istraživački centri.

U priopćenju pod naslovom „Upozorenje kriminalnim vladarima SAD-a”, Iranska revolucionarna garda optužila je „invazijske američko-cionističke snage” za napade na iranska sveučilišta, piše CNN.

Iranci su poručili da „nepromišljeni vladari Bijele kuće trebaju znati da će, od sada, sva sveučilišta okupatorskog [izraelskog] režima i američka sveučilišta u regiji zapadne Azije za nas biti legitimne mete”, navodi se u izvještaju.

U priopćenju se savjetuje „svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih sveučilišta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, da se drže najmanje 1 kilometar udaljenosti od tih sveučilišta kako bi zaštitili svoje živote”, izvijestio je CNN.

