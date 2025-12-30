Obavijesti

Iran prijeti oštrim odgovorom nakon Trumpovih upozorenja

Foto: Jonathan Ernst

Donald Trump i Benjamin Netanyahu u ponedjeljak su na Floridi predstavili jedinstveni front protiv Irana i svakog pokušaja ponovnog naoružavanja, kao i protiv Hamasa

Savjetnik iranskog vrhovnog vođe u utorak je poručio da će "svaka agresija" protiv njegove zemlje "biti dočekana oštrim i trenutnim odgovorom", nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da će svako iransko naoružavanje biti vrlo brzo "eliminirano".

"Iranske balističke i obrambene sposobnosti ne mogu se obuzdati" i ne zahtijevaju "nikakvo dopuštenje", napisao je Ali Shamkhani na X-u, šest mjeseci nakon američkih i izraelskih napada na iranske nuklearne lokacije.

Donald Trump i Benjamin Netanyahu u ponedjeljak su na Floridi predstavili jedinstveni front protiv Irana i svakog pokušaja ponovnog naoružavanja, kao i protiv Hamasa, kojem je američki predsjednik zaprijetio ako se ne pridržava mirovnog plana za Gazu.

S govornice na zajedničkoj konferenciji za novinare održanoj u rezidenciji američkog predsjednika Mar-a-Lago, Netanyahu je uputio oštro upozorenje Teheranu, zakletom neprijatelju Izraela. 

"Nadam se da se ne pokušavaju ponovno naoružati, jer ako to učine, nećemo imati drugog izbora nego vrlo brzo ukinuti to ponovno naoružavanje", bilo da se radi o nuklearnim objektima ili balističkim projektilima, upozorio je.

Trump je uoči sastanka rekao da bi bio otvoren za još jedan brzi izraelski napad na Iran ako ta zemlja nastavi razvijati svoje programe balističkih projektila i nuklearnog oružja. Dodao je i da će SAD brzo pokrenuti nove napade na Iran ako se pokaže da ta zemlja obnavlja svoj nuklearni program koji je SAD napao u lipnju.

Američki predsjednik također je umanjio značaj izvješća o napetostima s izraelskim premijerom. Izrael je "poštovao plan" za Gazu, ustvrdio je, dodajući da ga "ne brine ništa što Izrael radi".

S druge strane, upro je prstom u palestinski islamistički pokret Hamas i ponovio da je njegovo razoružanje - jedna od točaka druge faze plana za Gazu - bilo nužno.

Ako se ne razoružaju kako su obećali, i to u relativno kratkom roku, platit će visoku cijenu, zaprijetio je.

Međutim, Hamasovo oružano krilo u ponedjeljak je potvrdilo da se neće odreći svog oružja sve dok okupacija traje.

Benjamin Netanyahu, koji je svoj sastanak s republikancem opisao kao vrlo produktivan, iskoristio je priliku da Trumpu uruči najviše civilno odlikovanje zemlje - prvo za nekoga tko nije Izraelac.

"Nikada nismo imali prijatelja poput predsjednika Trumpa u Bijeloj kući", izjavio je. 

"Može biti vrlo teško", ali Izrael "možda ne bi postojao" bez vodstva koje je Benjamin Netanyahu pokazao nakon neviđenih napada Hamasa 7. listopada 2023., poručio je američki predsjednik.

