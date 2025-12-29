Obavijesti

KAOS U IRANU

Prosvjedi zbog velike krize u Teheranu: Trgovci zatvorili radnje, policija bacala suzavac

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripour

Prosvjedi zbog gospodarske krize drugi dan zaredom eskalirali u političke – prosvjednici uzvikivali „Smrt diktatoru“ i „Živio kralj“

Prosvjedi zbog sve teže gospodarske krize nastavili su se u ponedjeljak, drugi dan zaredom, u nekoliko trgovačkih četvrti Teherana.

Očevici su rekli da su stotine trgovaca zatvorile svoje radnje i pozvale i druge da se pridruže prosvjedima, koji su počeli nakon što je nacionalna valuta, rijal, pala na novu rekordno nisku razinu u roku od nekoliko sati, što je paraliziralo trgovinu i izazvalo pomutnju na tržištima i među trgovcima.

Prosvjedi su brzo postali politički, obilježeni uzvicima "Smrt diktatoru!", što je aluzija na islamski sustav.

Raspoređena je interventna policija koja je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike, rekli su očevici.

U ponedjeljak su prosvjedi bili veći i glasniji. Očevici su rekli da su prosvjednici izvikivali slogane protiv islamskog sustava i vlade te čak tražili obnovu monarhije uzvicima "Živio kralj!".

Mjesni mediji oprezno su priznali da su se dogodili prosvjedi na nekoliko tržnica i u trgovačkim centrima u Teheranu, ali nisu izvijestili o oštrim političkim sloganima.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama pokazale su velika mnoštva ljudi, no one nisu potvrđene iz neovisnih izvora.

Promatrači smatraju da su iznenadnu eskalaciju možda izazvale riječi ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija, koji je za međunarodne sankcije protiv Irana rekao da su "problem, ali i blagoslov za narod".

Kritičari se pitaju kako se siromaštvo može smatrati "blagoslovom" i optužuju šefa diplomacije i vladu da su izgubili dodir s gospodarskom realnošću.

Inflacija u Iranu već je mjesecima astronomska, a mnogi su mladi zbog skoka najamnina prisiljeni vratiti se roditeljima.

