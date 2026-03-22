IRAN PRIJETI TRUMPU Ovako ćemo se osvetiti ako napadnete naša energetska postrojenja

Iranske oružane snage upozorile su da će odgovoriti na četiri načina ako SAD doista bombardira njihove elektrane.

U izjavama koje prenosi iranska državna novinska agencija Fars News, glasnogovornik Središnjeg stožera Khatam al-Anbiya — glavnog stožera oružanih snaga zemlje — rekao je:

- Ako Sjedinjene Države provedu svoje prijetnje protiv iranskih elektrana, odmah će biti poduzete sljedeće kaznene mjere:

1. Hormuški tjesnac bit će potpuno zatvoren i neće se ponovno otvoriti dok se naše oštećene elektrane ne obnove;

2. Sve elektrane, energetska infrastruktura i ICT sustavi izraelskog režima bit će široko gađani;

3. Sve slične tvrtke u regiji koje imaju američke dioničare bit će potpuno uništene;

4. Elektrane u zemljama regije koje ugošćuju američke baze postat će legitimne mete za nas - poručili su Perzijanci.

Trump je u subotu zaprijetio da će "sravniti sa zemljom" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati.

Radi se o značajnoj verbalnoj eskalaciji, jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata, koji je sada u četvrtom tjednu.

Kao odgovor na izraelske udare na svoja postrojenja, Iran je pokrenuo seriju koordiniranih napada na vitalnu energetsku infrastrukturu diljem Perzijskog zaljeva, ciljajući srce globalne opskrbe naftom i plinom. U samo nekoliko dana, ključna postrojenja u Katru, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima pretrpjela su golemu štetu, što je dovelo do prekida proizvodnje, blokade Hormuškog tjesnaca i cjenovnog šoka koji je uzdrmao svjetska gospodarstva.

Pokretanje videa... 00:29 Izraelski napad izazvao veliki požar na iranskom plinskom polju Južni Pars | Video: 24sata/reuters

Najteži udarac pretrpio je Katar, čiji je industrijski grad Ras Laffan, epicentar najvećeg svjetskog postrojenja za proizvodnju i izvoz ukapljenog prirodnog plina (LNG), pogođen iranskim projektilima. Prema prvim izvješćima, napadi su prouzročili "ekstenzivnu štetu" na postrojenjima, uključujući i golemi pogon za pretvaranje plina u tekućinu Pearl GTL, kojim upravlja Shell. Državna tvrtka QatarEnergy bila je primorana potpuno obustaviti proizvodnju i proglasiti višu silu na sve svoje isporuke LNG-a.

Ovaj potez trenutačno je izbrisao gotovo 20 posto globalne opskrbe LNG-om, s obzirom na to da je Katar jedan od ključnih svjetskih dobavljača. Procjene govore da bi popravci mogli trajati između tri i pet godina, što dovodi u pitanje i goleme planove proširenja kapaciteta poznate kao North Field ekspanzija. Napad na Ras Laffan bio je izravna iranska odmazda za izraelski udar na postrojenja u Asaluyehu, iranskom dijelu najvećeg svjetskog plinskog polja koje Teheran dijeli upravo s Katrom.

Pokretanje videa... 00:32 Američke snage uništile su iranske pomorske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestio je CENTCOM | Video: 24sata/Reuters

Iran nije stao na Katru. Ubrzo je na meti dronova bila i Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik nafte. Pogođena je rafinerija Ras Tanura u vlasništvu državnog diva Saudi Aramca, jedno od najvećih postrojenja te vrste na svijetu. Iako su saudijske vlasti izvijestile da su presrele nekoliko dronova, dijelovi rafinerije preventivno su zatvoreni. U napadu koji je uslijedio gađana je i rafinerija SAMREF u luci Yanbu na Crvenom moru, što pokazuje iransku namjeru da paralizira i alternativne izvozne rute kojima je Rijad pokušavao zaobići blokirani Hormuški tjesnac.

Val napada proširio se i na druge zaljevske države. U Kuvajtu su dronovi izazvali požare u rafineriji Mina al-Ahmadi, dok su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zatvorena plinska postrojenja u blizini Abu Dhabija. Zbog napada su obustavljeni i utovari nafte iz strateški važne luke Fujairah, koja se nalazi izvan Hormuškog tjesnaca i služi kao ključno čvorište za opskrbu.