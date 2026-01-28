Iran: Prst nam je na obaraču. Spremni smo za američki napad

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči upozorio je u srijedu da će iranske snage snažno odgovoriti na svaku američku vojnu operaciju, ali pritom nije isključio mogućnost novog dogovora o iranskom nuklearnom programu.

- Naše hrabre Oružane snage spremne su — s prstom na okidaču — odmah i snažno odgovoriti na SVAKU agresiju protiv naše voljene zemlje, njezina kopna, zraka i mora - objavio je na mreži X.

- Istodobno, Iran je oduvijek pozdravljao uzajamno koristan, pravedan i ravnopravan NUKLEARNI DOGOVOR na temelju jednakosti i bez prisile, prijetnji i zastrašivanja koji osigurava iransko pravo na MIROLJUBIVU nuklearnu tehnologiju i jamči da NEMA NUKLEARNOG ORUŽJA - oglasio se.

Zapaljiva retorika dolazi u jeku američkog gomilanja u Indijskom oceanu i Bliskom istoku. Ponovno se aktualizirala mogućnost američko-iranskog rata nakon što Trump i Reza Pahlavi nisu uspjeli srušiti teokratski režim u Teheranu koji je brutalno ugasio prosvjede.