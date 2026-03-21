HUTI I JEMEN

Iran puni dva supertankera. Prijete zatvaranjem još jednog važnog svjetskog tjesnaca

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Manon Cruz

Tamo se nalaze jemenski Huti koji s prstom na orozu čekaju naredbu iz Teherana kako bi pokrenuli napade na tankere

Iran je započeo ukrcavanje dvaju supervelikih naftnih tankera na otoku Harg, glavnom izvoznom terminalu zemlje.

Prema servisu za praćenje brodova TankerTrackers, riječ je o tankerima klase VLCC, od kojih svaki može prevoziti oko 2 milijuna barela nafte u vrijednosti većoj od 400 milijuna dolara po trenutačnim cijenama.

Supertankeri se tankaju na ključnom otoku koji je danima predmet potencijalne američke invazije. 

 - Ako terorist Trump napravi tu pogrešku, čeka ga takvo iznenađenje da neće uspjeti ni iznijeti lijesove svojih vojnika s našeg tla - prijete Iranci Trumpu koji je već doveo u regiju američke marince.

 Bab el-Mandeb

Službeni Teheran prijeti zatvaranjem tjesnaca Bab el-Mandeb koji se nalazi između Jemena i Džibutija. Povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i  s Indijskim oceanom. Tamo se nalaze jemenski Huti koji s prstom na orozu čekaju naredbu iz Teherana kako bi pokrenuli napade na tankere.

Protesters rally in solidarity with Palestinians, in Sanaa
Foto: Khaled Abdullah

Nakon izbijanja rata u Gazi, Huti su počeli ispaljivati projektile prema Izraelu te napadati brodove uz obalu Jemena u Crvenom moru, za što tvrde da je izraz solidarnosti s Palestincima i pokušaj olakšavanja ulaska humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo izveli su zračne udare na više ciljeva Huta u Jemenu, a Sjedinjene Američke Države proglasile su Hute posebno označenom globalnom terorističkom organizacijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

