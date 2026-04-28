Iran: 'SAD nam više ne može krojiti politiku, nisu u poziciji'

Iran je blokirao taj strateški pomorski put od početka rata sa SAD-om i Izraelom 28. veljače, što je uzdrmalo svjetska tržišta energije i dovelo tjesnac u središte pregovora o okončanju sukoba. "Sjedinjene Države više nisu u poziciji nametati svoju politiku neovisnim nacijama", ustvrdio je glasnogovornik iranskog Ministarstva obrane Reza Talaei-Nik, a prenijela je državna televizija.

Washington se mora odreći svojih "nezakonitih i iracionalnih zahtjeva", dodao je.

Pokušaji obnove pregovora o trajnom prekidu neprijateljstava i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji su počeli prije više od dva tjedna u Pakistanu, dosad su bili neuspješni, iako je prekid vatre na snazi već gotovo tri tjedna.

Novi iranski prijedlog je "u procesu razmatranja", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, nakon medijskih izvješća da je Teheran iznio novu ponudu s ciljem otvaranja tjesnaca.

Iran je, osim toga, "spreman podijeliti svoje vojne obrambene kapacitete s neovisnim zemljama, posebno s državama članicama Šangajske organizacije za suradnju" (SCO), nastavio je Reza Talaei-Nik uoči sastanka ministara obrane SCO-a u Kirgistanu.

Pored Irana, SCO okuplja deset zemalja — uključujući Kinu, Indiju i Rusiju — te se postavlja kao protuteža SAD-u. "Spremni smo s ostalim članicama organizacije podijeliti naše iskustvo u porazu Sjedinjenih Država", dodao je.