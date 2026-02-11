Iran SAD-u: O našem raketnom programu nema pregovora!

Iranski raketni program nije predmet pregovora, rekao je u srijedu savjetnik iranskoga vrhovnog vođe, dok Teheran i Washington razmatraju novi krug razgovora da bi se izbjegao sukob.

Američki i iranski diplomati prošli su tjedan u Omanu održali neizravne razgovore usred regionalnog jačanja pomorskih snaga Sjedinjenih Država koje prijete Iranu.

"O raketnim sposobnostima Islamske Republike ne može se pregovarati", rekao je Ali Šamkani koji se pojavio na maršu u spomen na 47. obljetnicu Islamske revolucije, prenose državni mediji.

Washington već dugo nastoji proširiti razgovore kako bi se obuhvatilo i pitanje iranskog raketnog programa.

Iranske su vlasti kazale da su spremne na razgovor o ograničenjima svojega nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali su u više navrata isključile mogućnost povezivanja tog pitanja s ostalim temama, među kojima je i pitanje raketa.

Očekuje se da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu iskoristiti sastanak s Donaldom Trumpom u srijedu u Washingtonu kako bi se založio za to da bilo kakav sporazum između SAD-a i Irana uključi i ograničenja na teheranske rakete.

U nedjelju je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao da teheranski raketni program nikada nije bio na dnevnome redu razgovora.