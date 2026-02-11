Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI KRUG RAZGOVORA

Iran SAD-u: O našem raketnom programu nema pregovora!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iran SAD-u: O našem raketnom programu nema pregovora!
Foto: AL DRAGO

Iranski raketni program nije predmet pregovora, rekao je u srijedu savjetnik iranskoga vrhovnog vođe, dok Teheran i Washington razmatraju novi krug razgovora da bi se izbjegao sukob

Admiral

Iranski raketni program nije predmet pregovora, rekao je u srijedu savjetnik iranskoga vrhovnog vođe, dok Teheran i Washington razmatraju novi krug razgovora da bi se izbjegao sukob.

Američki i iranski diplomati prošli su tjedan u Omanu održali neizravne razgovore usred regionalnog jačanja pomorskih snaga Sjedinjenih Država koje prijete Iranu.

"O raketnim sposobnostima Islamske Republike ne može se pregovarati", rekao je Ali Šamkani koji se pojavio na maršu u spomen na 47. obljetnicu Islamske revolucije, prenose državni mediji. 

traže ostavku FOTO Kaos u Tirani: Prosvjednici bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade zbog korupcije
FOTO Kaos u Tirani: Prosvjednici bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade zbog korupcije

Washington već dugo nastoji proširiti razgovore kako bi se obuhvatilo i pitanje iranskog raketnog programa.

Iranske su vlasti kazale da su spremne na razgovor o ograničenjima svojega nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali su u više navrata isključile mogućnost povezivanja tog pitanja s ostalim temama, među kojima je i pitanje raketa.

Očekuje se da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu iskoristiti sastanak s Donaldom Trumpom u srijedu u Washingtonu kako bi se založio za to da bilo kakav sporazum između SAD-a i Irana uključi i ograničenja na teheranske rakete.

U nedjelju je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao da teheranski raketni program nikada nije bio na dnevnome redu razgovora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026