Iran: 'Spremni smo na sve. Bit ćete iznenađeni'. Trump razmatra nove udare na Iran

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač s Amerikancima Mohammad Bagher Ghalibaf, objavio je da je iranska vojska spremna i da će odlučujuće odgovoriti na svaku agresiju.

- Naše oružane snage spremne su pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, pogrešna strategija i pogrešne odluke uvijek će dovesti do pogrešnih rezultata, cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije; bit će iznenađeni - poručio je putem X-a.

Dok Iran poručuje da je spreman za nastavak rata i to nakon što je CIA objavila da im ipak većina raketa nije uništena, Donald Trump priprema sastanak s timom za nacionalnu sigurnost.

Na sastanku koji bi se trebao dogoditi u ponedjeljak i na kojem bi trebali biti prisutni JD Vance, Steve Witkoff, Marco Rubio, Pete Hegseth, načelnik Združenog stožera general Dan Caine i direktor CIA-e John Ratcliffe, raspravljat će se i o potencijalnim novim bombardiranjima Islamske Republike koja opetovano odbija kapitulaciju.