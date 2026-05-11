SUPERREVOLUCIONARI Iranom 'drmaju' radikali koji spominju kraj svijeta i ne žele kraj rata

Dok pregovori između SAD-a i Irana ulaze u kritičnu fazu, mala ali utjecajna tvrdolinijaška frakcija intenzivirala je napore da sabotira potencijalni dogovor s Washingtonom, što ide u prilog tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa o podjelama unutar Islamske Republike. Ova grupa dijeli Trumpovo stajalište da je nuklearni sporazum iz 2015. godine između Irana i svjetskih sila bio pogreška, ali iz različitih razloga. Njihovi stavovi su toliko neprijateljski nastrojeni prema Zapadu, čak i za standarde iranskih konzervativnih tvrdolinijaša, da su dosadašnji pokušaji režima da ih udobrovolji propali.

I dok novi čelnici Islamske Republike projiciraju jedinstvo suočeni s najozbiljnijom egzistencijalnom prijetnjom s kojom se režim ikada susreo, ova ultratvrdolinijaška skupina pojačala je djelovanje u medijima, parlamentu i na ulicama zagovarajući protiv sporazuma sa SAD-om, tvrdeći da Iran može osigurati povoljan dogovor jedino porazom Washingtona, piše CNN.

Poznati kao „Jebhe-ye Paydari“ ili Front ustrajnosti, njihove članove često se opisuje kao „superrevolucionare“ koji sebe smatraju čuvarima vrijednosti revolucije iz 1979. godine, kojom je svrgnut pro-zapadni šah prije nego što je uspostavljen autoritarni režim ukorijenjen u šijitskoj islamističkoj ideologiji.

Teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina, govori nam da se radi o pasdaranima i veteranima Iračko-iranskog rata koji su s vremenom stekli golemo bogatstvo, a ubojstvom ajatolaha Hameneija i veliki politički utjecaj u Iranu.

- To je Revolucionarna garda drugim riječima. Njihovu jezgru čine veterani Revolucionarne garde (Sepah). Yebhe-ye Paydari se uvelike može promatrati kao politički dom za one časnike i veterane Garde koji smatraju da je tradicionalna konzervativna elita postala previše progresivna i popustljiva. Oni bi puno toga izgubili ako bi došlo do sporazuma sa SAD-om. Što se više Iran otvara prema svijetu, oni gube sve više utjecaja, vlasti i pozicija. Njima odgovaraju sankcije jer onda imaju političku prednost i zadržavaju gospodarsku moć. Oni kontroliraju industriju i ekonomiju koruptivnim aktivnostima. Oni drže industriju, telekomunikacije, dobar dio ekonomije - govori nam Obućina te dodaje da je za njihovo jačanje zaslužan Donald Trump.

- Oni su ojačali kada je Trump prvi put postao predsjednik. Njegove sankcije i zatvaranje Irana od svijeta su im preko noći donijele moć. Sankcije, zatvoreno tržište i siva ekonomija im idu u interes. Oni svoj legitimitet crpe iz populizma, poznat je njihov narativ o 'Velikoj i maloj sotoni', te Irancima govore pridružite nam se i imat ćete beneficije. To je zapravo istina za veliki dio Iranaca. Iako su zdravstvo i obrazovanje u Iranu besplatni, ako ste im skloni dobijete bolju poziciju i usluge. Oni su rasli ranih 90-ih nakon smrti Homeinija i u doba predsjednika Hašimija Rafsanjanija. Tada se već stvorila mogućnost da preuzmu središnji dio u politici i ekonomiji i da suzbiju sve druge revolucionare i u tome su očigledno uspjeli - govori nam Obućina.

Veliko bogatstvo

Iako je Jebhe-ye Paydari, poznat kao Fronta ustrajnosti ili Fronta otpora, osnovan kao radikalna politička skupina u ljeto 2011., njihove natruhe se mogu pratiti desetljećima ranije. Ideološki temelj grupe postavljen je u drugom najsvetijem iranskom gradu, Qomu. Velike zasluge im se pripisuju za pobjedu Mahmuda Ahmadinežada na predsjedničkim izborima 2005. S vremenom su stekli utjecaj u iranskoj politici koji podrazumijeva nepotizam i sistematičnu korupciju.

- Oni su se s vremenom pretvorili u svojevrsnu snagu, zauzeli su puno fondacija. Imaju mogućnost da svojim pristašama sređuju bolje bolnice, obrazovanje, poslove i osiguraju koterije. Oni ne žele sporazum sa SAD-om i zbog ideoloških i vjerskih razloga, ali i zbog te moći i bogatstva kojeg su stekli tijekom svih ovih godina sankcija i blokade Irana. Kada bi se Iran ekonomski otvorio i kada bi nestale sankcije, većina koja ih podržava bi se okrenula protiv njih jer ih podržavaju zbog ekonomskih beneficija. Kada bi se to dogodilo oni bi brzo izgubili moć - rezonira sugovornik.

Armagedon i kraj svijeta

Fronta otpora vjeruje u šijitsku državu koja mora postojati do kraja vremena. Optužili su glavnog iranskog pregovarača, Mohammada Baghera Galibafa, za dosluh te da je pokušao mimo njih ispregovarati mir s Amerikancima. Trenutačni duhovni vođa je ajatolah Mahdi Mirbaqiri, vrlo utjecajni visoki klerik koji je nekoć smatran mogućim kandidatom za vrhovnog vođu.

Upravo njegova retorika posebno zabrinjava. Kao mula, govori o kraju svijeta i želi ubrzati kraj vremena poticanjem „široko rasprostranjenih borbi“ i „sveobuhvatnog sukoba“ sa Zapadom, prema intervjuu koji je dao državnim medijima 2019. godine.

- Religiozna retorika je vidljiva kod svih zaraćenih strana. Imamo tri mesijanske fanatične linije koje vladaju u te tri države. Iranci čekaju povratak 12. skrivenog imama, u Netanyahuovoj vladi imate ministre koji provode mesijanski projekt. Oni vjeruju da je ovo priprema za dolazak židovskog Mesije i zagovaraju izgradnju trećeg hrama. U SAD-u imate kršćanske cioniste koji isto žele izgradnju trećeg hrama. Zanimljivo je da su u sve tri države ti fanatici ili na vlasti ili jako blizu vlasti - govori nam Obućina.