Iran uhitio 18 članova posade stranog tankera, pod istragom i kapetan broda

Iranske vlasti pritvorile su 18 članova posade stranog tankera zaplijenjenog u Omanskom zaljevu u petak za koji su rekli da prevozi 6 milijuna litara krijumčarenog goriva, izvijestili su u subotu iranski mediji pozivajući se na pravosuđe pokrajine Hormozgan.

Navodi se da je među pritvorenima u okviru istrage i kapetan tankera.

Poluslužbena novinska agencija Fars izvijestila je da je posada iz Indije, Šri Lanke i Bangladeša.

Vlasti su priopćile da je tanker počinio višestruke prekršaje, uključujući "ignoriranje naredbi o zaustavljanju, pokušaj bijega, (i) nedostatak navigacijske i teretne dokumentacije".

Iran, koji ima neke od najnižih cijena goriva na svijetu zbog velikih subvencija i pada vrijednosti nacionalne valute, bori se protiv raširenog krijumčarenja goriva kopnom u susjedne zemlje i morem u arapske države Perzijskog zaljeva.