DIJASPORA NA UDARU

Iran zaprijetio oduzimanjem imovine Irancima u inozemstvu

Kazne se najavljuju onima koji podržavaju SAD i Izrael nakon imenovanja Mojtabe Hameneija

Irancima koji žive u inozemstvu mogla bi se oduzeti imovina i mogle bi im biti izrečene druge kazne ako izražavaju podršku Sjedinjenim Državama i Izraelu, priopćio je u ponedjeljak ured iranskog glavnog tužitelja. Neki članovi iranske dijaspore koji žele političke promjene u Teheranu izašli su na ulice europskih i američkih gradova kako bi proslavili ubojstvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Iran je u ponedjeljak imenovao Modžtabu Hameneija za nasljednika svog oca.

"Upozorenje je izdano onim Irancima koji žive u inozemstvu i koji na različite načine simpatiziraju, podržavaju ili surađuju s američko-cionističkim (izraelskim) neprijateljem", citirali su državni mediji izjavu glavnog tužitelja.

„Suočit će se s oduzimanjem sve imovine i drugim kaznama u skladu sa zakonom.“

Otvoreni su novi kanali na Telegramu na kojima se dijele podaci o istaknutim Irancima koji žive u inozemstvu koji objavljuju komentare protiv iranske klerikalne vlasti i podržavaju američko-izraelsku vojnu kampanju koja je započela 28. veljače.

Prema podacima iranske vlade, i do 5 milijuna Iranaca živi u inozemstvu, većina njih u Sjedinjenim Državama i zapadnoj Europi.

Iranski mediji taj broj procjenjuju na gotovo 10 milijuna.

