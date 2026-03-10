Obavijesti

ODGOVOR NA UDARE

Iran zaprijetio: Trump, pazi da ti ne budeš eliminiran!

Piše Filip Sulimanec,
Iran zaprijetio: Trump, pazi da ti ne budeš eliminiran!
Prema američkim optužbama, Ministarstvo pravosuđa SAD-a 2024. optužilo je iranskog državljanina u vezi s navodnim planom kojem je IRGC navodno naredio da se planira atentat na tada predsjedničkog kandidata Trumpa

Admiral

Glavni tajnik iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Larijani zaprijetio je "eliminacijom" američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kao odgovor na njegove prijetnje Teheranu zbog blokade Hormuškog tjesnaca.

 - Požrtvovni iranski narod ne boji se vaših ispraznih prijetnji. Ni oni moćniji od vas nisu uspjeli eliminirati Iran. Pazite da vi sami ne budete eliminirani - odgovorio mu je Larijani. 

Američki dužnosnici tvrde da je Iran pokušao organizirati atentat na predsjednika Donalda Trumpa i da su američke snage neutralizirale osobu za koju se navodi da je vodila tu operaciju. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da su američke snage ubile iranskog zapovjednika jedinice koja je pokušala ubiti Trumpa te da je „Trump na kraju posljednji dobio zadnju riječ”, naglasivši da je Iran imao namjeru pokušati atentat.

Prema američkim optužbama, Ministarstvo pravosuđa SAD-a 2024. optužilo je iranskog državljanina u vezi s navodnim planom kojem je IRGC navodno naredio da se planira atentat na tada predsjedničkog kandidata Trumpa, ali plan nikada nije provođen. Teheran je negirao sudjelovanje u takvim pokušajima.

okom koordiniranih zračnih udara Sjedinjenih Država i Izraela na Teheran 28. veljače 2026., ubijeni su mnogi od najviših iranskih vojnih i političkih dužnosnika, što je ozbiljno uzdrmalo strukturu vlasti u zemlji. Među najistaknutijim žrtvama bio je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, dugogodišnji najviši autoritet Irana. Tijekom koordiniranih zračnih udara Sjedinjenih Država i Izraela na Teheran 28. veljače 2026., ubijeni su mnogi od najviših iranskih vojnih i političkih dužnosnika. Među najistaknutijim žrtvama bio je vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei.

Uz njega, ubijeni su: Ali Shamkhani, tajnik Iranskog vijeća za obranu; Aziz Nasirzadeh, ministar obrane i logistike oružanih snaga; Mohammad Pakpour, zapovjednik Islamskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC); Abdolrahim Mousavi, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Irana; Mohammad Shirazi, šef Vojnog ureda vrhovnog vođe; Hossein Jabal Amelian, voditelj Organizacije za obrambene inovacije i istraživanja (SPND); Reza Mozaffari Nia, bivši ravnatelj SPND-a; Saleh Asadi, šef obavještajne službe pri Khatam‐al Anbia zapovjedništvu; i Gholamreza Rezaian, zapovjednik Iranske policijske obavještajne organizacije (SAFA).

