Nismo gotovi. Lomimo im kosti

Premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da izraelska vojna ofenziva protiv Irana „još nije završena“, rekavši da operacija slabi iransko klerikalno vodstvo.

- Naša je težnja dovesti iranski narod do toga da odbaci jaram tiranije; u konačnici, to ovisi o njima. Nema sumnje da im dosadašnjim djelovanjem lomimo kosti i još nismo završili - rekao je Netanyahu tijekom posjeta Nacionalnom zdravstvenom zapovjednom centru u ponedjeljak navečer, prema priopćenju objavljenom u utorak.

U međuvremenu je izraelski veleposlanik u Francuskoj Joshua Zarka u utorak izjavio da je Izrael ispred plana u ostvarivanju svojih ratnih ciljeva u Iranu, poput slabljenja vlasti kako bi iranski narod preuzeo kontrolu nad vlastitom sudbinom.

Govoreći o Libanonu, Zarka je rekao da libanonska vlada još nije uspjela razoružati Hezbollah. U intervjuu za francusku televizijsku postaju BFMTV dodao je da mu nije poznata nikakva odluka Izraela o pregovorima s Bejrutom o okončanju rata.

U međuvremenu je izraelska vojska objavila da će uskoro napasti infrastrukturu Hezbollaha u južnolibanon­skim gradovima Tir i Sidon, upozorivši stanovnike da se udalje od ciljanih zgrada.