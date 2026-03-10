U međuvremenu je izraelski veleposlanik u Francuskoj Joshua Zarka u utorak izjavio da je Izrael ispred plana u ostvarivanju svojih ratnih ciljeva u Iranu, poput slabljenja vlasti kako bi iranski narod preuzeo kontrolu nad vlastitom sudbinom
Nismo gotovi. Lomimo im kosti
Premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da izraelska vojna ofenziva protiv Irana „još nije završena“, rekavši da operacija slabi iransko klerikalno vodstvo.
- Naša je težnja dovesti iranski narod do toga da odbaci jaram tiranije; u konačnici, to ovisi o njima. Nema sumnje da im dosadašnjim djelovanjem lomimo kosti i još nismo završili - rekao je Netanyahu tijekom posjeta Nacionalnom zdravstvenom zapovjednom centru u ponedjeljak navečer, prema priopćenju objavljenom u utorak.
U međuvremenu je izraelski veleposlanik u Francuskoj Joshua Zarka u utorak izjavio da je Izrael ispred plana u ostvarivanju svojih ratnih ciljeva u Iranu, poput slabljenja vlasti kako bi iranski narod preuzeo kontrolu nad vlastitom sudbinom.
Govoreći o Libanonu, Zarka je rekao da libanonska vlada još nije uspjela razoružati Hezbollah. U intervjuu za francusku televizijsku postaju BFMTV dodao je da mu nije poznata nikakva odluka Izraela o pregovorima s Bejrutom o okončanju rata.
U međuvremenu je izraelska vojska objavila da će uskoro napasti infrastrukturu Hezbollaha u južnolibanonskim gradovima Tir i Sidon, upozorivši stanovnike da se udalje od ciljanih zgrada.
