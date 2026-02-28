Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA U UAE-U

Hrvatski sudac prekinuo dvoboj u UAE-u zbog iranskog napada! 'Oboreno je više projektila...'

Piše 24sata, Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Hrvatski sudac prekinuo dvoboj u UAE-u zbog iranskog napada! 'Oboreno je više projektila...'
34
Foto: Profimedia, 24sata, Twitter/Screenshot, Canva

Prolazile su nam rakete iznad hotela, blizu je američko veleposlanstvo. Valjda su to gađali, kaže nam povjerenik za suce ABA lige Dožai..

Admiral

U Abu Dhabiju, glavnom gradu UAE-a, nalazili su se suci regionalne košarkaške ABA lige iz Hrvatske. Oni su bili tamo na prestižnom košarkaškom turniru ANGT s povjerenikom za suce ABA lige za Srđanom Dožaijem.

POGLEDAJTE VIDEO: Požar u Dubaiju

Pokretanje videa...

Dubai 00:12
Dubai | Video: 24sata/Reuters

U UAE-u su Luka Kardum, Franko Gracin, Marko Mustapić i Krešimir Matić. Oni se sad prebacuju u Dubai, doznaju 24sata.

Foto: 24sata

- Prolazile su nam rakete iznad hotela, blizu je američko veleposlanstvo. Valjda su to gađali - kaže nam Dožai.

VELIKA ESKALACIJA SUKOBA Hrvati iz pakla rata: 'U strahu smo!'. Ministarstvo Hrvatima u Iranu: 'Napustite državu...'
Hrvati iz pakla rata: 'U strahu smo!'. Ministarstvo Hrvatima u Iranu: 'Napustite državu...'

Zbog raketiranja od strane Irana prekinut je i košarkaški turnir na kojem su bili naši suci. Igrala se 12. minuta susreta, točnije, proteklo je 11 minuta i pet sekundi igre kada je u Space42 Areni u Abu Dhabiju zavladao potpuni kaos. Umjesto zvuka tenisica i lopte, dvoranom je odjeknuo zaglušujući zvuk sirena za uzbunu.  

POGLEDAJTE GALERIJU: Žestoki napad na Iran

Aftermath of strike in Tehran Smoke rises in the sky after blasts were heard in Bahrain Aftermath of strike in Tehran
34
Foto: Social Media

Na snimkama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama vidi se trenutak kada igrači shvaćaju ozbiljnost situacije, nakon čega su zajedno sa stručnim stožerima obje momčadi povučeni s terena u svlačionice. Cijela dvorana, uključujući i publiku, hitno je ispražnjena iz sigurnosnih razloga.

- U dvorani je bio Kardum koji je onda prekinuo utakmicu Monaco-Aris. Nastavili su je i završili sedam-osam sati kasnije. Poslije je turnir službeno prekinut. Ja sam bio u sobi kad je prvi projektil oboren iznad hotela. Veleposlanstvo SAD-a je bilo na kilometar od mojeg hotela - kaže nam Dožai i dodaje kako je poslijepodne oboreno više projektila iznad hotela.

Suci i povjerenik prebacuju se u Dubai
Suci i povjerenik prebacuju se u Dubai | Foto: 24sata
Suci i povjerenik prebacuju se u Dubai
Suci i povjerenik prebacuju se u Dubai | Foto: 24sata
VIŠE NIJE TURISTIČKA MEKA Turisti u panici napuštaju Dubai pod iranskim raketama
Turisti u panici napuštaju Dubai pod iranskim raketama

Naš sugovornik posebno je pohvalio i klub BC Dubai koji će našoj delegaciji pomoći oko smještaja i povratka kući. 

- Nadamo se da će situacija biti bolja - kaže nam Dožai za kraj...

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

IMA OZLIJEĐENIH VIDEO Požar u Dubaiju! 'Padaju ostaci iranskih raketa na grad...'
VIDEO Požar u Dubaiju! 'Padaju ostaci iranskih raketa na grad...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran: Uskoro napad s oružjem koje nikada niste vidjeli!
ESKALACIJA

Iran: Uskoro napad s oružjem koje nikada niste vidjeli!

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...
LOVA DO KROVA

Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...

Očekivani jackpot u 18. kolu iznosi 10.000.000 eura.
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
ESKALACIJA

VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026