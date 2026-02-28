Hrvatski sudac prekinuo dvoboj u UAE-u zbog iranskog napada! 'Oboreno je više projektila...'

U Abu Dhabiju, glavnom gradu UAE-a, nalazili su se suci regionalne košarkaške ABA lige iz Hrvatske. Oni su bili tamo na prestižnom košarkaškom turniru ANGT s povjerenikom za suce ABA lige za Srđanom Dožaijem.

U UAE-u su Luka Kardum, Franko Gracin, Marko Mustapić i Krešimir Matić. Oni se sad prebacuju u Dubai, doznaju 24sata.

- Prolazile su nam rakete iznad hotela, blizu je američko veleposlanstvo. Valjda su to gađali - kaže nam Dožai.

Zbog raketiranja od strane Irana prekinut je i košarkaški turnir na kojem su bili naši suci. Igrala se 12. minuta susreta, točnije, proteklo je 11 minuta i pet sekundi igre kada je u Space42 Areni u Abu Dhabiju zavladao potpuni kaos. Umjesto zvuka tenisica i lopte, dvoranom je odjeknuo zaglušujući zvuk sirena za uzbunu.

Na snimkama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama vidi se trenutak kada igrači shvaćaju ozbiljnost situacije, nakon čega su zajedno sa stručnim stožerima obje momčadi povučeni s terena u svlačionice. Cijela dvorana, uključujući i publiku, hitno je ispražnjena iz sigurnosnih razloga.

- U dvorani je bio Kardum koji je onda prekinuo utakmicu Monaco-Aris. Nastavili su je i završili sedam-osam sati kasnije. Poslije je turnir službeno prekinut. Ja sam bio u sobi kad je prvi projektil oboren iznad hotela. Veleposlanstvo SAD-a je bilo na kilometar od mojeg hotela - kaže nam Dožai i dodaje kako je poslijepodne oboreno više projektila iznad hotela.

Naš sugovornik posebno je pohvalio i klub BC Dubai koji će našoj delegaciji pomoći oko smještaja i povratka kući.

- Nadamo se da će situacija biti bolja - kaže nam Dožai za kraj...

