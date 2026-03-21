RAT JE SKUP

Iranci bombardirali po Bliskom istoku. Šteta na američkim bazama 800 milijuna dolara!

Piše Filip Sulimanec,
Iranci bombardirali po Bliskom istoku. Šteta na američkim bazama 800 milijuna dolara!
Značajan dio štete uzrokovan je napadom na američki sustav proturaketne obrane THAAD u Jordanu

Tijekom 2026. godine Iran je izveo niz napada na američke vojne baze na Bliskom istoku i šire, u sklopu šireg sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima.

Među glavnim metama bile su baze u državama Perzijskog zaljeva, uključujući Katar, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein. Napadnute su ključne instalacije poput zračne baze Al Udeid u Kataru, baze Ali Al Salem u Kuvajtu, baze Al Dhafra u UAE-u te sjedišta američke Pete flote u Bahreinu.

Smoke rises from an explosion in the direction of Ali Al Salem Air Base, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Al Jahra
Foto: SOCIAL MEDIA

U Kuvajtu su zabilježeni posebno teški napadi, uključujući udare dronovima i projektilima na područja gdje su smještene američke snage, pri čemu je bilo poginulih i ranjenih vojnika. U Bahreinu su napadi oštetili pomorske objekte povezane s američkom mornaricom.

Iran je koristio kombinaciju balističkih projektila i bespilotnih letjelica, pokušavajući pogoditi vojne ciljeve i infrastrukturu povezanu s američkom prisutnošću u regiji. U najnovijem razvoju događaja Iran je pokušao izvesti i dalekometni napad na bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, no taj pokušaj nije bio uspješan jer su projektili presretnuti ili su zakazali.

SREĆOM, VRTIĆ BIO PRAZAN FOTO Izrael: U iranskom udaru teško je oštećen vrtić! Teheran u napadu koristio kazetne bombe
FOTO Izrael: U iranskom udaru teško je oštećen vrtić! Teheran u napadu koristio kazetne bombe

U napadima su pogođene baze: Al Udeid Air Base, Ali Al Salem Air Base, Camp Arifjan, Al Dhafra Air Base, Al Minhad Air Base, Naval Support Activity Bahrain, baza kod Erbil aerodroma.

Iranski napadi na vojne baze koje koriste Sjedinjene Američke Države na Bliskom istoku prouzročili su oko 800 milijuna dolara štete u prva dva tjedna rata. Ukupan opseg štete nanesene američkim sredstvima u regiji još uvijek nije u potpunosti jasan, piše BBC. Značajan dio štete uzrokovan je napadom na američki sustav proturaketne obrane THAAD u Jordanu.

Smoke rises during a reported Iranian missile attack, in Manama
Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Radarski sustav AN/TPY-2 košta približno 485 milijuna dolara prema analizi proračunskih dokumenata američkog Ministarstva obrane koju je proveo CSIS. Ti sustavi protuzračne obrane koriste se za presretanje balističkih projektila na velikim udaljenostima.

Iranski napadi prouzročili su dodatnih oko 310 milijuna dolara procijenjene štete na zgradama, objektima i drugoj infrastrukturi na američkim bazama i vojnim lokacijama koje koriste američke snage u regiji.

Komentari 8
SAD ĆU DA TE KAVAM Vodič za žetončiće: Evo kakvu kavu pije Plenki i koje mu je drugo piće
ESPRESSOM DO ŽETONČIĆA

SAD ĆU DA TE KAVAM Vodič za žetončiće: Evo kakvu kavu pije Plenki i koje mu je drugo piće

Premijer Andrej Plenković je, doznajemo, nakon operacije na srcu smanjio količine kave koju pije. No posljednjih tjedana zbog ‘žetončića’ vratio se na staro
Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu
PREŠUĆENI DETALJI

Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu

U prvim izjavama su prešutjeli potrebu legalizacije jer je dio kuće građen mimo dozvole. Nisu dali samo kaparu, već su na osnovu isplate 400.000 eura već u posjedu nekretnine. Za vlasništvo trebaju kredit uz jedan uvjet
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Saznajte rezultate Eurojackpota za 23. kolo održano 20. ožujka 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, raspodjelu dobitaka i očekivani jackpot za sljedeće kolo

