Iranci bombardirali po Bliskom istoku. Šteta na američkim bazama 800 milijuna dolara!

Tijekom 2026. godine Iran je izveo niz napada na američke vojne baze na Bliskom istoku i šire, u sklopu šireg sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima.

Među glavnim metama bile su baze u državama Perzijskog zaljeva, uključujući Katar, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein. Napadnute su ključne instalacije poput zračne baze Al Udeid u Kataru, baze Ali Al Salem u Kuvajtu, baze Al Dhafra u UAE-u te sjedišta američke Pete flote u Bahreinu.

U Kuvajtu su zabilježeni posebno teški napadi, uključujući udare dronovima i projektilima na područja gdje su smještene američke snage, pri čemu je bilo poginulih i ranjenih vojnika. U Bahreinu su napadi oštetili pomorske objekte povezane s američkom mornaricom.

Iran je koristio kombinaciju balističkih projektila i bespilotnih letjelica, pokušavajući pogoditi vojne ciljeve i infrastrukturu povezanu s američkom prisutnošću u regiji. U najnovijem razvoju događaja Iran je pokušao izvesti i dalekometni napad na bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, no taj pokušaj nije bio uspješan jer su projektili presretnuti ili su zakazali.

U napadima su pogođene baze: Al Udeid Air Base, Ali Al Salem Air Base, Camp Arifjan, Al Dhafra Air Base, Al Minhad Air Base, Naval Support Activity Bahrain, baza kod Erbil aerodroma.

Iranski napadi na vojne baze koje koriste Sjedinjene Američke Države na Bliskom istoku prouzročili su oko 800 milijuna dolara štete u prva dva tjedna rata. Ukupan opseg štete nanesene američkim sredstvima u regiji još uvijek nije u potpunosti jasan, piše BBC. Značajan dio štete uzrokovan je napadom na američki sustav proturaketne obrane THAAD u Jordanu.

Radarski sustav AN/TPY-2 košta približno 485 milijuna dolara prema analizi proračunskih dokumenata američkog Ministarstva obrane koju je proveo CSIS. Ti sustavi protuzračne obrane koriste se za presretanje balističkih projektila na velikim udaljenostima.

Iranski napadi prouzročili su dodatnih oko 310 milijuna dolara procijenjene štete na zgradama, objektima i drugoj infrastrukturi na američkim bazama i vojnim lokacijama koje koriste američke snage u regiji.