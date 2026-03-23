TKO GOVORI ISTINU?

Iranci demantirali Trumpa: 'S SAD-om nema komunikacije!'

Piše HINA,
Iranci demantirali Trumpa: 'S SAD-om nema komunikacije!'
Fars je, pozivajući se na izvor u iranskom vodstvu, izvijestio da nije bilo izravne ili neizravne komunikacije Teherana i Washingtona te je objavio da je Trump odustao od napada na iranske elektrane

Iranske novinske agencije izvijestile su u ponedjeljak, pozivajući se na izvore, da nema izravne ni neizravne komunikacije Irana sa Sjedinjenim Državama, kao i da se Hormuški tjesnac neće vratiti u predratno stanje, demantirajući objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Sjedinjene Države i Iran održali "produktivne" razgovore. 

Fars je, pozivajući se na izvor u iranskom vodstvu, izvijestio da nije bilo izravne ili neizravne komunikacije Teherana i Washingtona te je objavio da je Trump odustao od napada na iranske elektrane nakon što je Iran upozorio da će uzvratiti napadima na elektrane u regiji. 

Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na riječi iranskog dužnosnika, objavila je pak da se Hormuški tjesnac neće vratiti u predratno stanje i da će energetska tržišta ostati nestabilna, dodajući da se ne vode nikakvi pregovori s SAD-om.

GAĐAT ĆE APSOLUTNO SVE IRAN PRIJETI TRUMPU Ovako ćemo se osvetiti ako napadnete naša energetska postrojenja
IRAN PRIJETI TRUMPU Ovako ćemo se osvetiti ako napadnete naša energetska postrojenja

Tasnim je naveo da je američki predsjednik odustao od napada na ključnu iransku infrastrukturu usred pritiska financijskog tržišta, a novinska agencija također je upozorila da će se Teheran nastaviti braniti dok ne postigne odvraćanje.

Sjedinjene Države i Iran "imali su, u posljednja dva dana, vrlo dobre i produktivne razgovore o potpunom i totalnom rješavanju naših neprijateljstava na Bliskom istoku", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Naložio sam Ministarstvu rata da odgodi sve vojne napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na pet dana, ovisno o uspjehu tekućih sastanaka i rasprava", dodao je američki predsjednik, nakon što je u subotu zaprijetio da će iranske elektrane biti uništene ako Teheran "u potpunosti ne otvori" Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
