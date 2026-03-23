Iranci demantirali Trumpa: 'S SAD-om nema komunikacije!'

Iranske novinske agencije izvijestile su u ponedjeljak, pozivajući se na izvore, da nema izravne ni neizravne komunikacije Irana sa Sjedinjenim Državama, kao i da se Hormuški tjesnac neće vratiti u predratno stanje, demantirajući objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Sjedinjene Države i Iran održali "produktivne" razgovore.

Fars je, pozivajući se na izvor u iranskom vodstvu, izvijestio da nije bilo izravne ili neizravne komunikacije Teherana i Washingtona te je objavio da je Trump odustao od napada na iranske elektrane nakon što je Iran upozorio da će uzvratiti napadima na elektrane u regiji.

Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na riječi iranskog dužnosnika, objavila je pak da se Hormuški tjesnac neće vratiti u predratno stanje i da će energetska tržišta ostati nestabilna, dodajući da se ne vode nikakvi pregovori s SAD-om.

Tasnim je naveo da je američki predsjednik odustao od napada na ključnu iransku infrastrukturu usred pritiska financijskog tržišta, a novinska agencija također je upozorila da će se Teheran nastaviti braniti dok ne postigne odvraćanje.

Sjedinjene Države i Iran "imali su, u posljednja dva dana, vrlo dobre i produktivne razgovore o potpunom i totalnom rješavanju naših neprijateljstava na Bliskom istoku", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Naložio sam Ministarstvu rata da odgodi sve vojne napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na pet dana, ovisno o uspjehu tekućih sastanaka i rasprava", dodao je američki predsjednik, nakon što je u subotu zaprijetio da će iranske elektrane biti uništene ako Teheran "u potpunosti ne otvori" Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.