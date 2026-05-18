IRANSKI RAT

Iranci 'dotjerali' prijedlog za mir. Čeka se američki odgovor

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripour

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u nedjelju na svojoj platformi Truth Social da "od Irana neće ostati ništa" ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama

Pakistan je dostavio Sjedinjenim Državama revidirani iranski prijedlog za kraj sukoba na Bliskom istoku, rekao je pakistanski izvor za Reuters u ponedjeljak, dok se čini da su mirovni pregovori i dalje u zastoju.

"Nemamo puno vremena", rekao je izvor na pitanje hoće li trebati vremena da se smanje razlike te dodao da obje zemlje "stalno mijenjaju svoje uvjete".

After oil, is the internet under threat? Iran has a terrible plan

"Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa", zaprijetio je američki predsjednik.

Nakon više od mjesec dana primirja između dviju zaraćenih strana, izgledi za rješavanje sukoba, koji je započeo 28. veljače, ostaju daleki.

Iranski mediji izvijestili su u nedjelju da Sjedinjene Države nisu dale "nikakve konkretne ustupke" u svom odgovoru na iranske prijedloge.

"Washington je također zahtijevao vrlo stroga i dugoročna ograničenja iranskog nuklearnog programa te uvjetovao prekid neprijateljstava na svim frontama otvaranjem pregovora", prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Washington je predstavio popis od pet točaka u kojima se, među ostalim, od Irana traži da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u Sjedinjene Države.

