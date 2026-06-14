Iranci doveli psihologe u pregovarački tim. Smatraju da Trump nije mentalno stabilan

Istraživački novinar Jeremy Scahill izvijestio je, pozivajući se na iranske izvore, da su pregovarači iz Teherana svom timu dodali visoke psihologe kako bi oblikovali komunikaciju prema predsjedniku Donaldu Trumpu.

Iranci navodno vjeruju da je Trump „legitimno mentalno bolestan” i da djeluje u smanjenoj ubrojivosti, što ih je potaknulo na izradu psiholoških profila i provjeru poruka prije nego što se one prenesu putem posrednika.

Prema riječima tih izvora, ovaj je pristup donio napredak, a pregovarači su proces usporedili s liječenjem pacijenta.

Dok Trump tvrdi da je „velika nagodba” nadohvat ruke, Teheran demantira njegov optimizam, a državni mediji pokazuju goleme razlike u odnosu na uvjete koje javno iznosi Washington.