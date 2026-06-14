Veza Donalda i Melanije Trump: Dogovor, moć i odvojene sobe u braku koji intrigira čitav svijet

Oni su jedan od najpoznatijih, ali i najenigmatičnijih parova na svijetu. Od njihovog susreta 1998. godine, veza Donalda i Melanije Trump ne prestaje biti pod lupom javnosti. Njihov brak, koji je preživio poslovne uspone i padove, skandale s navodnim nevjerama i dva ulaska u Bijelu kuću, opisan je kao sve, od transakcijskog dogovora do neobičnog, ali čvrstog saveza. Biografije i svjedočanstva bliskih suradnika otkrivaju sliku partnerstva koje je mnogo složenije nego što se čini.

Priča počinje u jesen 1998. u Kit Kat Clubu na Manhattanu. Donald Trump, tada 52-godišnji mogul nekretninama u procesu razvoda od druge supruge Marle Maples, prisustvovao je zabavi u društvu druge žene. Pažnju mu je privukla 28-godišnja slovenska manekenka Melanija Knavs. Unatoč pratnji, Trump je prišao i zatražio njezin broj. Njezin odgovor postao je dio njihove osobne mitologije.

U intervjuu za Harper's Bazaar godinama kasnije, Melania je otkrila detalje.

Foto: Profimedia

​- Htio je moj broj, ali bio je na spoju s drugom, pa mu ga, naravno, nisam dala. Rekla sam: ‘Neću ti dati svoj broj; ti daj meni svoj, pa ću te ja nazvati.’ Htjela sam vidjeti kakav će mi broj dati - ako je poslovni, mislila bih si: ‘Što je ovo? Ne poslujem s tobom’.

Trump joj je, umjesto toga, dao sve svoje brojeve: ured, imanje Mar-a-Lago, stan u New Yorku. Nekoliko dana kasnije, nazvala ga je. Privukla ju je, kako je rekla, njegova "nevjerojatna energija" i "vitalnost".

Vjenčanje od milijun dolara i obiteljski život

Nakon što je njegov razvod 1999. finaliziran, veza je postala ozbiljnija, uz kratki prekid 2000. godine tijekom Trumpovog prvog, neuspješnog pokušaja ulaska u politiku. Pomirili su se, a 2004. na glamuroznoj Met Gali, Trump je zaprosio Melaniju dijamantnim prstenom vrijednim oko 1,5 milijuna dolara. Vjenčali su se u siječnju 2005. na raskošnoj ceremoniji u Palm Beachu na Floridi. Proslava na imanju Mar-a-Lago navodno je koštala više od milijun dolara. Melania je nosila Diorovu vjenčanicu vrijednu 100.000 dolara, ukrašenu s 1500 kristala. Godinu dana kasnije rodio im se sin Barron. Trump je tada u razgovoru s Larryjem Kingom jasno dao do znanja kakav će otac biti.

Foto: Jonathan Ernst

​- Neću ja mijenjati pelene. Neću ja pripremati hranu. Iskreno, možda neću ni viđati dijete. Ona će biti nevjerojatna majka. Ja ću biti dobar otac, ali znate, ja ću sklapati svoje poslove - rekao je onda.

Neobičan odnos u Bijeloj kući

Ulaskom u Bijelu kuću 2017. godine, dinamika njihova odnosa našla se pod globalnim povećalom. Znakovito je bilo i njezino odgađanje selidbe u Washington na pet mjeseci, službeno kako bi sin Barron završio školsku godinu. Mediji su bilježili svaki trenutak koji je odudarao od slike skladnog predsjedničkog para, od Trumpovog hoda ispred Melanije na inauguraciji do njezinih višekratnih "odbijanja" da ga primi za ruku. Mary Jordan, autorica biografije "The Art of Her Deal", tvrdi da par živi prilično odvojene živote, spavajući u odvojenim sobama.

​- Ne poznajem nijedan par koji provodi toliko vremena odvojeno. Često su u istoj zgradi, ali ni blizu jedno drugome - izjavila je Jordan.

Foto: Jonathan Ernst

Ipak, ista autorica tvrdi da među njima postoji čvrst dogovor. Melania je navodno prva osoba koju Trump nazove nakon govora ili skupa, jer joj jedino vjeruje. Njezin utjecaj nije zanemariv; tvrdi se da je upravo ona utjecala na odabir Mikea Pencea za potpredsjednika. Skandale, poput onog s glumicom Stormy Daniels, Melania je podnosila stoički. Njezin odgovor na suprugove navodne nevjere bio je, kako tvrde upućeni, "ledena indiferentnost" i izbjegavanje zajedničkih pojavljivanja, što je taktika koja na Trumpa navodno najviše utječe.

Povratak u fokus i kontrola narativa

Nakon Trumpova poraza 2020., Melania se povukla iz javnosti, no njegov povratak u politiku i pobjeda na izborima 2024. ponovno su je stavili u središte pozornosti. Tijekom kampanje bila je primjetno odsutna, što je Trump objasnio kao svoju želju da je zaštiti od "prljave i zlobne" politike. Ipak, pojavila se na ključnim događajima i pružila mu podršku nakon dva pokušaja atentata.

Njezin povratak u Bijelu kuću u siječnju 2025. označio je novu fazu. S pokretanjem produkcijske kuće Muse Films i najavom dokumentarca "Melania", za koji je Amazon navodno platio 40 milijuna dolara, jasno je dala do znanja da preuzima kontrolu nad vlastitom pričom. U travnju 2026. godine, rijetkim javnim obraćanjem, oštro je demantirala bilo kakvu povezanost sa skandalom Jeffreyja Epsteina, nazivajući optužbe lažima i pozivajući Kongres da sasluša žrtve. Ovaj potez, kao i njezina poslovna inicijativa, pokazuju ženu koja je, unatoč percepciji tihe i povučene prve dame, svjesna svoje moći i utjecaja u kompleksnom partnerstvu koje i dalje fascinira svijet.

*uz korištenje AI-ja