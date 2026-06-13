Iranci rekli ne, Trump nastavlja po svome: Sutra potpisujemo sporazum. Otvara se Hormuz!

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će kada se sve smiri, SAD ući i prikupiti nuklearnu prašinu u Iranu koja je 'potonula' uslijed djelovanja bombardera B-2. Dodao je da će SAD i Iran u nedjelju potpisati sporazum koji će Islamskoj Republici onemogućiti da ikada dođe do atomske bombe, te otvoriti Hormuški tjesnac za sav promet.

- Moj sporazum s Iranom je čista suprotnost, ZID KOJI SPRJEČAVA NUKLEARNO ORUŽJE! Zapravo, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo putem kupnje, razvoja ili bilo kojeg drugog oblika nabave. Sporazum bi trebao biti potpisan sutra, a odmah nakon potpisivanja, Hormuški tjesnac bit će OTVOREN ZA SVE - poručio je Trump.

TRUMP: Says Iran deal will be signed tomorrow, keep Hormuz Strait open, and later destroy "Nuclear Dust" with B-2 bombers pic.twitter.com/ar5kJPIlA3 — Trump Truths (@trumptruthsbot) June 13, 2026

- Naš odnos s Iranom mnogo je drugačiji i bolji od onoga koji su imale prethodne administracije. Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara isplata njima, uključujući 1,7 milijardi dolara u gotovini, nikakav novac neće promijeniti vlasnika. U odgovarajuće vrijeme, kada se sve smiri, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu, pokopanu duboko ispod moćnih urušenih granitnih planina, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te je razrijediti i uništiti, bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Državama. Radujemo se suradnji s Iranom i cijelim Bliskim istokom dugo u budućnost. Nadajmo se da će cijeli ovaj proces proći brzo, lako i glatko. Ako ne prođe, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da se više nikada neće morati upotrijebiti! Hvala vam na pozornosti posvećenoj ovom pitanju - zaključio je Trump.

Drukčije razmišljanje u Iranu

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da sporazum neće biti potpisan sutra. Reuters, pozivajući se na iranske državne medije, javlja da je Esmaeil Baghei rekao kako Iran mora biti oprezan u komentiranju datuma potpisivanja zbog oklijevanja SAD-a.

Službeni Teheran je također dao do znanja da se stari Hormuz više nikada neće vratiti, da tamo ne postoji slobodna plovidba, te da ključni tjesnac pripada Iranu i Omanu te da će oni kreirati njegovu sudbinu i kontrolirati plovidbu.