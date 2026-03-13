Trump rekao Iranu da ne dolazi na SP. Stigao žestok odgovor...

Sve je više tenzija između SAD-a i Irana nakon sukoba na Bliskom Istoku. Kako se Iran plasirao na Svjetsko prvenstvo, postavlja se veliko pitanje hoće li Iranci nastupit na Mundijalu koji počinje za manje od 100 dana. Donald Trump rekao je kako je iranska reprezentacija dobrodošla u Ameriku, ali da ne bi trebala doći zbog sigurnosti svojih igrača. Sada je stigao odgovor iz reprezentacije Irana.

- Svjetsko prvenstvo povijesni je međunarodni događaj kojim upravlja FIFA, a ne bilo koji pojedinac ili država. Iranska reprezentacija bila je među prvima koje su se, zahvaljujući snazi i nizu odlučujućih pobjeda hrabrih sinova Irana, kvalificirale na ovaj veliki turnir - poručili su u priopćenju i žestoko odbacili Trumpove prijedloge.

U nastavku objave, Iran je poručio da je SAD taj kojeg bi se moglo izbaciti s Mundijala.

- Zasigurno nitko ne može isključiti iransku reprezentaciju sa Svjetskog prvenstva; jedina zemlja koja bi mogla biti isključena jest ona koja nosi samo titulu domaćina, a pritom nije u stanju osigurati sigurnost momčadima koje sudjeluju na ovom globalnom događaju - zaključuju iz Irana.

Iranski ministar sporta Ahmad Donyamal prije nekoliko dana je izjavo kako Iran neće ići na Svjetsko prvenstvo jer "ne postoje uvjeti pod kojima Iran može sudjelovati u natjecanju" te da "nema šanse da će igrati", što je u suprotnosti od objave iranskog Saveza. Puno pitanja ostaje otvoreno, a Svjetsko prvenstvo je sve bliže.