Iranci tvrde: 'Ubili smo više od 40 američkih vojnika u Dubaiju'

Više od 40 američkih pripadnika oružanih snaga navodno je poginulo u kombiniranom napadu dronovima i projektilima koji su u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izvele pomorske snage Iranske revolucionarne garde (IRGC), navodi se u priopćenju Iranske revolucionarne garde (IRGC), prenosi portal Trend.az.

U trenutku napada na američkom vojnom okupljalištu u Dubaiju nalazilo više od 160 marinaca. U napadu je, prema iranskim izvorima, poginulo više od 40 pripadnika vojske, a više od 70 ih je ranjeno.

S druge strane, službeni podaci američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) značajno se razlikuju od iranskih navoda. CENTCOM je do sada potvrdio smrt šest američkih vojnika u operacijama na Bliskom istoku, precizirajući da su stradali u ranijim iranskim napadima, ali bez spominjanja masovnih žrtava u Dubaiju.

Ovaj udar dio je šire vojne operacije koju Teheran naziva "Istinsko obećanje 4", a predstavlja izravnu odmazdu za zajedničke američko-izraelske zračne napade započete prošlog vikenda. U tim je napadima, koji su potresli temelje iranskog režima, ubijen vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, zajedno s nekoliko članova njegove obitelji.

Uz njega su stradali i načelnik glavnog stožera, general-bojnik Abdolrahim Mousavi, zapovjednik kopnenih snaga IRGC-a Mohammad Pakpour te ministar obrane Aziz Nasirzadeh, što predstavlja jedan od najtežih udaraca iranskom vodstvu u posljednjih nekoliko desetljeća.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi vojna kampanja mogla potrajati četiri do pet tjedana, ali i "znatno duže ako bude potrebno", dok je državni tajnik Marco Rubio dodao kako "najteži udarci američke vojske tek slijede".