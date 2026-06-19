Iranska pjevačica pjevala bez hidžaba. Osuđena je na 74 udarca bičem: 'Vulgarno je'

Iranska pjevačica Parastoo Ahmadi i osam članova njezina produkcijskog tima osuđeni su na 74 udarca bičem zbog koncerta održanog 2024. godine, koji je prenošen uživo na YouTubeu. Sud ih je proglasio krivima jer je 29-godišnja Ahmadi nastupila bez hidžaba, čime krši stroge iranske zakone, pišu mediji.

Kazneni sud pokrajine Qom, vjerskog središta Irana, izrekao je presudu kojom se umjetnicima, uz tjelesnu kaznu, nameće i dvogodišnja zabrana napuštanja zemlje te dvogodišnja zabrana bilo kakvih umjetničkih aktivnosti. Prema optužnici, krivi su za "vrijeđanje javnog ćudoređa proizvodnjom i objavom vulgarnog i nemoralnog sadržaja na internetskim platformama". Slučaj se temelji na virtualnom koncertu snimljenom u prosincu 2024. u povijesnom karavansaraju Deir-e Gachin. Ahmadi je, odjevena u crno i otkrivene kose, izvela poznatu domoljubnu pjesmu "Az Khoone Javanane Vatan" ("Iz krvi mladih domovine") u pratnji svoja četvorice glazbenika. Iako bez publike uživo, snimka je brzo postala viralna, prikupivši milijune pregleda i privukavši pozornost vlasti koje su nedugo zatim uhitile glazbenike i pokrenule sudski postupak. Karavan-saraj u kojem je nastup snimljen vlasti su zapečatile.

Presuda je izazvala osudu međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje je opisuju kao dio sustavnog gušenja umjetničkih sloboda u Iranu. Odvjetnici upozoravaju kako iranski kazneni zakon eksplicitno ne kriminalizira pjevanje žena, već se vlasti oslanjaju na široko tumačenje zakona o javnom moralu kako bi progonile umjetnice. Bahar Ghandehari, direktorica zagovaranja pri Centru za ljudska prava u Iranu, izjavila je kako je ova kazna "još jedan podsjetnik da se stanje ljudskih prava u zemlji nije promijenilo, unatoč propagandnoj kampanji vlasti".

Prije samog koncerta, Ahmadi je na internetu objavila poruku: "Ja sam Parastoo, djevojka koja ne može šutjeti i odbija prestati pjevati za ljude koje voli. To je moje pravo, kojeg se nikada neću odreći." Iako službena iranska novinska agencija još nije objavila detalje presude, slučaj je dobio značajnu međunarodnu pažnju, a aktivisti nastavljaju dijeliti snimku njezina nastupa kao simbol otpora.

*uz korištenje AI-ja