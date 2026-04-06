Obavijesti

News

Komentari 5
POSTAVIO ROK

Trump prijeti: Cijeli Iran mogao bi biti uništen u utorak navečer

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Kevin Lamarque

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli” Iran mogao biti „uništen” u utorak navečer

"Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.  Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade. Ako Islamska republika prekrši rok, slijedi bombardiranje energetske infrastrukture i mostova, zaprijetio je republikanac. 

"Otvorite prokleti tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Slava Alahu”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži na Uskrs. 

Na konferenciji za medije u ponedjeljak ponovio je da SAD-u „ide nevjerojatno dobro” u ratu protiv Irana, prenosi BBC. 

PRIJEDLOG NIJE DOBAR Trump: Rok za postizanje sporazuma s Iranom je konačan!
Trump: Rok za postizanje sporazuma s Iranom je konačan!

Ministar rata Pete Hegseth na istoj je konferenciji najavio da će SAD u ponedjeljak izvesti najveći broj zračnih udara od prvog dana operacije protiv Irana, upozoravajući da će intenzitet napada u utorak biti još snažniji, piše Reuters.

Spašavanje "heroja"

Trump je, u pratnji visokih savjetnika za nacionalnu sigurnost, detaljno opisao operaciju spašavanja američkog pilota. koji je tijekom vikenda oboren na iranskom teritoriju.

Američki predsjednik rekao je da je u operaciji njegovog izvlačenja navodno sudjelovalo čak 155 aviona, piše BBC. 

Republikanac tvrdi da su u operaciji sudjelovala četiri bombardera, 64 lovca, 48 zrakoplova za nadopunu goriva te 13 spasilačkih letjelica.

IZ MINUTE U MINUTU Trump zaprijetio: Iran bi mogao biti uništen u jednoj noći, a to bi se moglo dogoditi već sutra!
Trump zaprijetio: Iran bi mogao biti uništen u jednoj noći, a to bi se moglo dogoditi već sutra!

"Dovozili smo ih sa svih strana, a velik dio operacije bilo je zavaravanje. Željeli smo da misle kako se pilot nalazi na drugoj lokaciji jer su ondje imali goleme vojne snage – tisuće ljudi su tragale za njim”, izjavio je Trump.

"Herojski" časnik uspješno je izbjegavao zarobljavanje na iranskom teritoriju gotovo 48 sati, naglasio je američki predsjednik. Neimenovani pilot skrivao se u planinama, neprestano se uspinjući na veće visine kako bi povećao izglede za uspješno spašavanje, rekao je Trump. 

"Bilo je to poput traženja igle u plastu sijena", kazao je američki predsjednik. 

Američka vojska morala je napustiti dio zrakoplova u Iranu, no umjesto da dopusti iranskoj strani da se domogne vojne opreme, američka ih je vojska "raznijela u komadiće", kazao je Trump.

TKO ĆE DOĆI, A TKO NE? Drama u obitelji Trump! Melania napravila potez koji je podigao prašinu, sve zbog sina
Drama u obitelji Trump! Melania napravila potez koji je podigao prašinu, sve zbog sina

Oštro je osudio curenje informacija iz vladinih krugova i medijsko izvještavanje o spašavanju posade F-15, tvrdeći da je to izravno ugrozilo američke živote. 

Trump, tradicionalno neprijateljski nastrojen prema medijima, u ponedjeljak je otišao korak dalje, izravno prijeteći novinarima koji su objavili priču, da će morati „odati” svoj izvor ili će u protivnom „ići u zatvor”, piše BBC. 

„Otići ćemo u medijsku kuću koja je to objavila i reći ćemo im: 'U pitanju je nacionalna sigurnost – odajte izvor ili idete u zatvor'”.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'
Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta
OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.
Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026