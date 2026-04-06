Trump prijeti: Cijeli Iran mogao bi biti uništen u utorak navečer

"Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse. Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade. Ako Islamska republika prekrši rok, slijedi bombardiranje energetske infrastrukture i mostova, zaprijetio je republikanac.

"Otvorite prokleti tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Slava Alahu”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži na Uskrs.

Na konferenciji za medije u ponedjeljak ponovio je da SAD-u „ide nevjerojatno dobro” u ratu protiv Irana, prenosi BBC.

Ministar rata Pete Hegseth na istoj je konferenciji najavio da će SAD u ponedjeljak izvesti najveći broj zračnih udara od prvog dana operacije protiv Irana, upozoravajući da će intenzitet napada u utorak biti još snažniji, piše Reuters.

Spašavanje "heroja"

Trump je, u pratnji visokih savjetnika za nacionalnu sigurnost, detaljno opisao operaciju spašavanja američkog pilota. koji je tijekom vikenda oboren na iranskom teritoriju.

Američki predsjednik rekao je da je u operaciji njegovog izvlačenja navodno sudjelovalo čak 155 aviona, piše BBC.

Republikanac tvrdi da su u operaciji sudjelovala četiri bombardera, 64 lovca, 48 zrakoplova za nadopunu goriva te 13 spasilačkih letjelica.

"Dovozili smo ih sa svih strana, a velik dio operacije bilo je zavaravanje. Željeli smo da misle kako se pilot nalazi na drugoj lokaciji jer su ondje imali goleme vojne snage – tisuće ljudi su tragale za njim”, izjavio je Trump.

"Herojski" časnik uspješno je izbjegavao zarobljavanje na iranskom teritoriju gotovo 48 sati, naglasio je američki predsjednik. Neimenovani pilot skrivao se u planinama, neprestano se uspinjući na veće visine kako bi povećao izglede za uspješno spašavanje, rekao je Trump.

"Bilo je to poput traženja igle u plastu sijena", kazao je američki predsjednik.

Američka vojska morala je napustiti dio zrakoplova u Iranu, no umjesto da dopusti iranskoj strani da se domogne vojne opreme, američka ih je vojska "raznijela u komadiće", kazao je Trump.

Oštro je osudio curenje informacija iz vladinih krugova i medijsko izvještavanje o spašavanju posade F-15, tvrdeći da je to izravno ugrozilo američke živote.

Trump, tradicionalno neprijateljski nastrojen prema medijima, u ponedjeljak je otišao korak dalje, izravno prijeteći novinarima koji su objavili priču, da će morati „odati” svoj izvor ili će u protivnom „ići u zatvor”, piše BBC.

„Otići ćemo u medijsku kuću koja je to objavila i reći ćemo im: 'U pitanju je nacionalna sigurnost – odajte izvor ili idete u zatvor'”.