Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iranski mediji: Najmanje 201 osoba ubijena u napadima koje su lansirali SAD i Izrael...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iranski mediji: Najmanje 201 osoba ubijena u napadima koje su lansirali SAD i Izrael...
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Američko zapovjedništvo je priopćilo da su iranski protunapadi doveli do minimalne štete na američkim instalacijama i da to nije utjecalo na operacije.

Admiral

Američka vojska nije pretrpjela borbene žrtve nakon što je Iran odgovorio na američko-izraelske napade sa stotinama projektila i dronova, objavilo je u subotu američko Središnje zapovjedništvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Udar na Dubai

Pokretanje videa...

Dubai 00:12
Dubai | Video: 24sata

Istovremeno, iranski mediji su pozivajući se na Crveni polumjesec prenijeli da je u izraelskim i američkim napadima u 24 provincije poginula 201 osoba.

Američko zapovjedništvo je priopćilo da su iranski protunapadi doveli do minimalne štete na američkim instalacijama i da to nije utjecalo na operacije. 

ESKALACIJA NASILJA Analitičari o velikom sukobu na Bliskom istoku: 'Ovo je bilo za očekivati, a evo što slijedi dalje'
Analitičari o velikom sukobu na Bliskom istoku: 'Ovo je bilo za očekivati, a evo što slijedi dalje'

Prema vojsci, ciljevi napada billa su zapovjedna mjesta iranske vojske i Revolucionarne garde, kao i postrojenja za lansiranje projektila i dronova.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Visok izraelski dužnosnik tvrdi: Diktator Ali Hamnei je mrtav. Pronađeno je njegovo tijelo!
IZ MINUTE U MINUTU:

Visok izraelski dužnosnik tvrdi: Diktator Ali Hamnei je mrtav. Pronađeno je njegovo tijelo!

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...
LOVA DO KROVA

Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...

Očekivani jackpot u 18. kolu iznosi 10.000.000 eura.
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
ESKALACIJA

VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026