Iranski mediji: Najmanje 201 osoba ubijena u napadima koje su lansirali SAD i Izrael...

Američka vojska nije pretrpjela borbene žrtve nakon što je Iran odgovorio na američko-izraelske napade sa stotinama projektila i dronova, objavilo je u subotu američko Središnje zapovjedništvo.

Istovremeno, iranski mediji su pozivajući se na Crveni polumjesec prenijeli da je u izraelskim i američkim napadima u 24 provincije poginula 201 osoba.

Američko zapovjedništvo je priopćilo da su iranski protunapadi doveli do minimalne štete na američkim instalacijama i da to nije utjecalo na operacije.

Prema vojsci, ciljevi napada billa su zapovjedna mjesta iranske vojske i Revolucionarne garde, kao i postrojenja za lansiranje projektila i dronova.

