ESKALACIJA NASILJA

Analitičari o velikom sukobu na Bliskom istoku: 'Ovo je bilo za očekivati, a evo što slijedi dalje'

Piše Luka Safundžić,
Vojni analitičar Marinko Ogorec i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za 24sata analiziraju sukob Izraela, Irana i SAD-a. Govore o onome što slijedi, kao i potencijalnom odrazu sukoba na tržište nafte...

Admiral

Trenutni sukob Izraela i Irana, a u koji se uključio i SAD, predstavlja “povijesni trenutak ispunjen brojnim izazovima”, izjavio je za CNN visoki dužnosnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dodao je kako njegova zemlja i drugi u regiji nisu uspjeli osigurati regionalnu stabilnost. Anwar Gargash, savjetnik predsjednika UAE-a, rekao je kako su Emirati i drugi regionalni akteri “vrlo naporno” radili na sprječavanju ovog rata koji je počeo u subotu nakon napada SAD-a i Izraela na Iran. Nije se dugo čekalo na protunapad Irana koji je ispalio rakete na Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein.

U jednom od prvih istupa zaljevskih dužnosnika nakon eskalacije, Gargash je priznao odgovornost za trenutačno stanje. “Naša je zadaća surađivati sa SAD-om i susjedima poput Irana kako bismo osigurali stabilnost i sigurnost regije”, rekao je Gargash.

Gargash je naglasio kako UAE, koji je u subotu bio meta iranskog napada kao odgovor na američke i izraelske udare, ne razumije u potpunosti kako će se ovaj rat razvijati te je pozvao na povratak pregovorima.

Vojni analitičar Marinko Ogorec, poručuje da je ovo bilo očekivano.

- Bilo je pitanje dana kada će doći do ovoga. Vidjet ćemo kako će se sve dalje odvijati - rekao nam je nakon što je izraelski ministar obrane objavio da je pokrenut “preventivni udar” na Iran, a američki predsjednik Donald Trump potvrdio sudjelovanje SAD-a u napadu. Ogorec ističe kako je koordinirana akcija Izraela i SAD-a bila za očekivati.

- U narednim satima gledat ćemo intenzivno lansiranje raketa s obje strane. Ove situacije su dinamične. Sada više nema povlačenja i jedna i druga strana započele su aktivnosti koje inače ne završavaju tako brzo - upozorava stručnjak. U cijelom sukobu promatrat će se i pozicioniranje ostalih zemalja. Ogorec smatra da Hrvatska mora biti krajnje oprezna.

NAPETA SITUACIJA Veleposlanica Hrvatske u Izraelu: Dio Hrvata tražio je informacije o izlasku iz zemlje!
Veleposlanica Hrvatske u Izraelu: Dio Hrvata tražio je informacije o izlasku iz zemlje!

- Hrvatska je mala zemlja i ne bi trebala izletavati s izjavama ili komentarima koji neće ništa riješiti. Mislim da bi trebali biti suzdržani - poručuje. Dodaje i kako se aktualna kriza može promatrati i šire, kroz regionalne napetosti, uključujući pakistansko-afganistanski sukob, s obzirom na to da obje zemlje graniče s Iranom.

- Ne mora biti povezano, ali u politici ništa nije slučajno - kaže Ogorec, aludirajući na mogućnost prelijevanja nestabilnosti.

Govoreći o vojnom aspektu, naglašava tehnološku nadmoć SAD-a i Izraela, ali i iranski arsenal.

- SAD i Izrael imaju najsuvremenija oružja i sustave, dok Iran raspolaže velikim brojem balističkih projektila različitog dometa. Što će tko koristiti, tek ćemo vidjeti- kaže Ogorec.

Sličnog je stava i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, koji također kaže da je napad bio očekivan. Prema njegovim riječima, iz izjava izraelskog premijera može se iščitati da je krajnji cilj rušenje iranskog režima.

- Jasno je što je stvarni cilj. Ne možemo isključiti nijedan scenarij - upozorava.

Avdagić ističe da će posljedice osjetiti svi.

VELIKA ESKALACIJA SUKOBA Hrvati iz pakla rata: 'U strahu smo!'. Ministarstvo Hrvatima u Iranu: 'Napustite državu...'
Hrvati iz pakla rata: 'U strahu smo!'. Ministarstvo Hrvatima u Iranu: 'Napustite državu...'

- Cijena nafte će divljati. Ako ovo ne završi tijekom vikenda, vrlo brzo će se to reflektirati na tržišta. U ponedjeljak ćemo vidjeti posljedice na burzama, a potom i kod nas na benzinskim postajama - govori. Dodaje kako Iran već uzvraća balističkim projektilima i dronovima, iako je njegov sustav dijelom oslabljen prijašnjim izraelskim akcijama.

- Nemoguće je procijeniti trajanje obog sukoba. Bilo bi dobro da se nije dogodilo, a sada kad se dogodilo, bitno je da kratko traje - zaključuje Avdagić.

