'NEK SE NE MIJEŠA'

Iranski ministar: 'Novog vođu bira iranski narod, ne Trump'

Piše HINA,
Foto: Ramil Sitdikov

Abas Arakči upozorio da se nitko ne smije uplitati u izbor novog iranskog vođe i optužio SAD da su pokrenuli rat na Bliskom istoku, ističući da iranske rakete ne mogu dosegnuti američko tlo.

Šef iranske diplomacije Abas Arakči poručio je da je "na iranskom narodu da izabere svog novog vođu" i "nikom drugom", u razgovoru za američku mrežu NBC u nedjelju, tri dana nakon što je Donald Trump zatražio da "bude uključen" u taj izbor. "Ne dopuštamo nikome da se miješa u naše unutarnje poslove. Na iranskom narodu je da izabere svog novog vođu. (...) To se tiče samo iranskog naroda i nikoga drugog", izjavio je Arakči, dodavši da je "Donald Trump taj koji bi se trebao ispričati" za rat na Bliskom istoku.

"Amerikanci su započeli ovaj rat protiv nas, napali nas, a mi se branimo", kazao je, naglašavajući da iranske rakete ne mogu dosegnuti američki teritorij.

"Očito je da naši projektili ne mogu dosegnuti američko tlo. Ono što možemo učiniti jest napasti američke baze i američke objekte u našoj blizini, koji se nažalost nalaze na teritoriju naših susjednih zemalja."

SAD i Izrael su prošle subote pokrenuli zračne napade na Iran, što je potaknulo Iran da uzvrati udarima na Izrael i nekoliko zaljevskih država, tvrdeći da su gađali američke ciljeve u regiji.

