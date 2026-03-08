Iranski ministar: 'Novog vođu bira iranski narod, ne Trump'

Šef iranske diplomacije Abas Arakči poručio je da je "na iranskom narodu da izabere svog novog vođu" i "nikom drugom", u razgovoru za američku mrežu NBC u nedjelju, tri dana nakon što je Donald Trump zatražio da "bude uključen" u taj izbor. "Ne dopuštamo nikome da se miješa u naše unutarnje poslove. Na iranskom narodu je da izabere svog novog vođu. (...) To se tiče samo iranskog naroda i nikoga drugog", izjavio je Arakči, dodavši da je "Donald Trump taj koji bi se trebao ispričati" za rat na Bliskom istoku.

"Amerikanci su započeli ovaj rat protiv nas, napali nas, a mi se branimo", kazao je, naglašavajući da iranske rakete ne mogu dosegnuti američki teritorij.

"Očito je da naši projektili ne mogu dosegnuti američko tlo. Ono što možemo učiniti jest napasti američke baze i američke objekte u našoj blizini, koji se nažalost nalaze na teritoriju naših susjednih zemalja."

SAD i Izrael su prošle subote pokrenuli zračne napade na Iran, što je potaknulo Iran da uzvrati udarima na Izrael i nekoliko zaljevskih država, tvrdeći da su gađali američke ciljeve u regiji.