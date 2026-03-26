ZAHTJEV PAKISTANA

Iranski šef diplomacije više nije na popisu Izraela za likvidaciju

Trump je rekao da Iran očajnički želi postići sporazum, a Arakči da Teheran pregledava američki prijedlog, ali nema namjeru održati pregovore radi ublažavanja sukoba

Izrael je uklonio iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija i predsjednika parlamenta Mohamada Bagera Kalibafa sa svog popisa za eliminaciju nakon što je Pakistan od Washingtona tražio da ih poštedi, rekao je pakistanski izvor upućen u rasprave za Reuters u četvrtak. "Izraelci su imali njihove koordinate i htjeli su ih eliminirati, a mi smo rekli Sjedinjenim Američkim Državama da ako ih se eliminira, onda neće biti nikoga s kim se može razgovarati pa je SAD tražio od Izraelaca da odstupe", kazao je izvor.

Njemački ministar: 'Rat na Bliskom istoku utječe na svijet, pomoći ćemo osigurati mir'
Njemački ministar: 'Rat na Bliskom istoku utječe na svijet, pomoći ćemo osigurati mir'

Pakistanska vojska i ministarstvo vanjskih poslova nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentarima. Wall Street Journal je prvi objavio da su s obzirom na moguće mirovne pregovore dvojica iranskih čelnika privremeno uklonjena s izraelskog popisa dužnosnika koje Tel Aviv želi likvidirati.

Dvojica dužnosnika su uklonjena s popisa na četiri ili pet dana, objavio je WSJ, citirajući američke dužnosnike, no nije spominjao ulogu Pakistana.

Pakistan, Egipat i Turska posreduju između Teherana i Washingtona radi okončanja rata u Iranu.

Američki ministar obrane se molio: Neka svaki metak pronađe svoju metu...
Američki ministar obrane se molio: Neka svaki metak pronađe svoju metu...

Islamabad održava izravan kontakt s Washingtonom i Teheranom u vrijeme kada je takva vrsta kontakta zamrznuta za većinu drugih zemalja. Islamabad se također smatra vjerojatnom lokacijom eventualnih mirovnih pregovora.

Iranu je proslijeđen mirovni prijedlog od 15 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, uz posredovanje Pakistana.

Prijedlog poziva na uklanjanje iranskih zaliha obogaćenog uranija, zaustavljanje procesa njegovog obogaćivanja, ograničavanje raketnog programa i prestanak financiranja regionalnih saveznika, prema izvorima iz izraelske vlade upućenih u plan.

Trump je rekao da Iran očajnički želi postići sporazum, a Arakči da Teheran pregledava američki prijedlog, ali nema namjeru održati pregovore radi ublažavanja sukoba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

