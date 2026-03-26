Njemački ministar: 'Rat na Bliskom istoku utječe na svijet, pomoći ćemo osigurati mir'
Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je u četvrtak da Njemačka može pomoći u osiguravanju mira nakon što se u iranskom ratu uspostavi primirje. "Ovaj je rat katastrofa za svjetska gospodarstva. Utjecaj je apsolutno očit već sada", upozorio je tijekom sastanka s australskim kolegom Richardom Marlesom u Canberri.
Potrebno je diplomatsko rješenje što je prije moguće, rekao je Pistorius upućujući poziv prije svega Iranu, ali i Sjedinjenim Državama.
- Nismo bili konzultirani prije, nitko nas prije nije pitao, to nije naš rat i stoga ne želimo biti uvučeni u taj rat, da bude kristalno jasno, rekao je Pistorius.
Govoreći nedugo nakon toga u australskom Nacionalnom press klubu, kritizirao je američki pristup u širem smislu.
- Nema strategije, nema jasnog cilja, a najgore iz moje perspektive je što nema strategije izlaska.“
Nestabilnost na Bliskom istoku imat će posljedice za cijeli svijet, dodao je.
- I stoga smo spremni osigurati svaki mir, rekao je ministar.
Pistorius je rekao da će Njemačka, ako dođe do prekida vatre, razgovarati o svakoj operaciji za osiguranje mira, posebno o slobodi plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
