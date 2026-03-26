Obavijesti

News

Komentari 0
'NE ŽELIMO BITI UVUČENI'

Njemački ministar: 'Rat na Bliskom istoku utječe na svijet, pomoći ćemo osigurati mir'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Potrebno je diplomatsko rješenje 'što je prije moguće', rekao je Pistorius upućujući poziv prije svega Iranu, ali i Sjedinjenim Državama

Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je u četvrtak da Njemačka može pomoći u osiguravanju mira nakon što se u iranskom ratu uspostavi primirje. "Ovaj je rat katastrofa za svjetska gospodarstva. Utjecaj je apsolutno očit već sada", upozorio je tijekom sastanka s australskim kolegom Richardom Marlesom u Canberri.

Potrebno je diplomatsko rješenje što je prije moguće, rekao je Pistorius upućujući poziv prije svega Iranu, ali i Sjedinjenim Državama.

- Nismo bili konzultirani prije, nitko nas prije nije pitao, to nije naš rat i stoga ne želimo biti uvučeni u taj rat, da bude kristalno jasno, rekao je Pistorius.

Govoreći nedugo nakon toga u australskom Nacionalnom press klubu, kritizirao je američki pristup u širem smislu.

- Nema strategije, nema jasnog cilja, a najgore iz moje perspektive je što nema strategije izlaska.“

Nestabilnost na Bliskom istoku imat će posljedice za cijeli svijet, dodao je.

- I stoga smo spremni osigurati svaki mir, rekao je ministar.

Pistorius je rekao da će Njemačka, ako dođe do prekida vatre, razgovarati o svakoj operaciji za osiguranje mira, posebno o slobodi plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026