Iranski veleposlanik u Pakistanu: Nema nikakvih pregovora s Amerikancima

Nisu održani nikakvi izravni niti neizravni pregovori između Teherana i Washingtona, citirali su u srijedu državni mediji izjavu iranskog veleposlanika u Pakistanu, čime su opovrgnute tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Iran traži dogovor, prenosi Reuters.

"Na temelju mojih informacija, suprotno Trumpovoj tvrdnji, do sada nisu održani nikakvi izravni ili neizravni pregovori između dviju zemalja", rekao je Reza Amiri Mogadam.

Dodao je da "prijateljske zemlje žele stvoriti uvjete za dijalog između Teherana i Washingtona, za koji se nadamo da će biti plodonosan u okončanju ovog nametnutog rata".

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je u utorak da je Islamabad spreman biti domaćin bilo kakvih pregovora, navodi Reuters.