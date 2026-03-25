U RALJAMA RATA

Ministarstvo za 24sata: U Iranu je i dalje oko deset Hrvata

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Majid Asgaripour

Prema našim raspoloživim podacima, u Iranu se još nalazi oko deset hrvatskih državljana koji su odlučili ostati, uglavnom zato što imaju i iransko državljanstvo ili su obiteljski vezani uz Iran, odgovorili su nam iz MVEP-a.

Rat na Bliskom istoku zatekao je i brojne Hrvate koji tamo borave kao turisti ili poslom. U repatrijacijskim letovima, Hrvatska je vratila stotine građana mahom iz Zaljevskih zemalja kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ipak, kako doznajemo u Iranu se i dalje nalazi oko deset Hrvata. Zbog teške sigurnosne situacije, naše veleposlanstvo u Teheranu je evakuirano. Na početku rata u Iranu je boravilo oko 20 Hrvata, uključujući naše nogometaše koji tamo igraju.

Ponavljaju još jednom da se Hrvati kojima treba pomoć ili žele napustiti Islamsku Republiku, mogu obratiti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Zagrebu na e-mail konzularni.poslovi@mvep.hr ili na broj +38514599400.

 - Prema informacijama kojima raspolažemo, nitko od njih nije zatražio konzularnu pomoć - zaključili su.

