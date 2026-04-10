Obavijesti

News

Komentari 2
U ISLAMABAD

Iransko izaslanstvo stiglo na ključne pregovore sa SAD-om

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iransko izaslanstvo stiglo na ključne pregovore sa SAD-om
Foto: Akhtar Soomro

Delegaciju predvodi Mohammad Bagher Ghalibaf, a američku stranu u Pakistanu predstavlja JD Vance

Iransko izaslanstvo stiglo je u Islamabad na pregovore sa SAD-om usmjerene prema postizanju trajnog mirovnog sporazuma na temelju ostvarenoga krhkog primirja koje je trenutačno na snazi, izvijestila je kasno u petak iranska novinska agencija Fars. Izaslanstvo predvodi predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, a ono još uključuje ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija, tajnika vijeća obrane Alija Akbara Ahmadijana te guvernera središnje banke Abdolnasera Hematija. Pregovori, u kojima posreduje Pakistan, trebali bi početi u subotu te su usmjereni prema postizanju trajnog rješenja šestotjednog sukoba. Američko izaslanstvo predvodit će potpredsjednik JD Vance.

PRIJETI IRANU Trump: 'Spremamo napade ako propadnu mirovni pregovori'
Trump: 'Spremamo napade ako propadnu mirovni pregovori'

Iran je ranije uvjetovao svoje sudjelovanje na pregovorima okončanjem izraelskih napada na militante Hezbolaha u Libanonu.

Galibaf je također pozvao na odmrzavanje iranske imovine uoči pregovora. Nije za sada jasno je li ovim zahtjevima udovoljeno ili je li Washington dao ikakva jamstva.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Iranci stigli u Pakistan. Nema pregovora bez preduvjeta
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci stigli u Pakistan. Nema pregovora bez preduvjeta

Danas je 42. dan od početka rata u Iranu. Najavljeni su pregovori između Libanona i Izraela koji bi se trebali održati sljedeći tjedan u SAD-u. Netanyahu najavio da neće biti prekida vatre, Trump zatražio od njega da smanji intenzitet napada na Libanon. Mojtaba Hamenei najavio je prelazak na novu fazu u upravljanju Hormuškim tjesnacem.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026