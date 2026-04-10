Trump: 'Spremamo napade ako propadnu mirovni pregovori'

Piše HINA,
Američki predsjednik Donald Trump poručio da SAD 'puni oružje' i upozorava Teheran uoči pregovora u Pakistanu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak u intervjuu za New York Post da se američka vojska priprema za nove napade na Iran ako pregovori koji počinju u Pakistanu ne dovedu do sporazuma. "Sve pokrećemo ispočetka. Punimo brodove najboljim streljivom, najboljim oružjem ikada napravljenim, još boljim od onoga koje smo imali prije, a i tada smo već sve dignuli u zrak", izjavio je američki predsjednik, kako je prenio dnevni list. "Ako ne bude dogovora, upotrijebit ćemo ih, i to vrlo učinkovito", zaprijetio je. Ranije u petak, Donald Trump je u tajnovitoj poruci na svojoj mreži Truth Social najavio "NAJMOĆNIJI RESTART NA SVIJETU".

Njegov potpredsjednik J.D. Vance otputovao je u petak u Islamabad gdje će predvoditi američko izaslanstvo koje će pregovarati o miru s Iranom. Glavni sastanak održat će se u subotu.

"Radujemo se pregovorima. Vjerujem da će biti pozitivni", rekao je Vance novinarima prije odlaska iz Washingtona.

"Kao što je predsjednik Sjedinjenih Država rekao, ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo svakako spremni pružiti ruku", dodao je.

"Ako nas pokušaju izigrati, tada će uvidjeti da pregovarački tim nije toliko susretljiv", zaprijetio je.

Washington i Teheran su u utorak navečer po američkom vremenu, nedugo prije isteka Trumpova roka, objavili da su postigli dogovor o dvotjednom prekidu vatre nakon četrdesetak dana rata. Trump je zaprijetio da će uništiti iransku civilizaciju.

